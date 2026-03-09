'Crno zlato' skuplje nego ikada, Trump: 'Plaćamo mir i stabilnost, samo budala misli drugačije'

NEMA PANIKE /

Cijene nafte dosegnule su najvišu razinu u posljednje 4 godine. Naznaka prekida rata nema, a tankeri i dalje ne prolaze kroz Hormuški zaljev. Globalno tržište je na udaru, ulagači se povlače. U Sloveniji i Crnoj Gori redovi na pumpama zbog straha od moguće nestašice goriva. I gore nego što su mnogi očekivali - preko noći globalna cijena nafte popela se na gotovo 120 dolara po barelu. Slučaj koji nije viđen od invazije na Ukrajinu.

Austrijanci su zbog jeftinijeg goriva opustošili pumpe na sjeveru Slovenije zbog čega je policija morala regulirati promet. Slovenska vlada najavila je regulaciju cijena. Srbija je preventivno odlučila obustaviti izvoz nafte. Ono čemu svjedočimo u regiji tek je dio šire slike. Energetska kriza potresa svijet - cijena goriva ubrzano raste, ponegdje i do 20 posto.

Oko petine svjetske nafte prevozi se kroz Hormuški tjesnac koji je danima blokiran. Izvoz je otežan, skladišta su puna, pa zaljevske zemlje smanjuju proizvodnju. Povećava to i rizik od inflacije, a američki predsjednik, inače zagovornik smanjenja troškova života, ne vidi razlog uzbune.

"Kratkoročne cijene nafte, koje će brzo pasti kada uništenje iranske nuklearne prijetnje bude završeno, vrlo su mala cijena koju SAD i svijet plaćaju za sigurnost i mir. SAMO BI BUDALA MISLILA DRUKČIJE!", objasnio je Donald Trump. Više u prilogu...