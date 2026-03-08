Bilandžić za RTL Danas upozorava: 'Amerikanci će stati tek kad zaključe da su pobjednici'

Rat na Bliskom istoku ulazi u drugi tjedan, a napetosti između Sjedinjenih Američkih Država i Irana se ne smirivaju.

Dok američki predsjednik Donald Trump odbacuje mogućnost pregovora i najavljuje nastavak operacija, sve se češće postavlja pitanje može li sukob dodatno eskalirati i hoće li američki vojnici kročiti na iransko tlo.

O razvoju situacije, mogućim scenarijima i odnosu snaga govorio je stručnjak za međunarodnu sigurnost i profesor Filozofskog fakulteta Mirko Bilandžić u razgovoru za RTL Danas.

Foto: Screenshot/rtldanas

Ušli smo u drugi tjedan rata na Bliskom istoku,Trump odbacuje bilo kakve pregovore, što se dalje može očekivati?

"Početak rata je veliki rizik za Sjedinjene američke države, ali i istodobno jedan ozbiljan ulog s obzirom na ta dva elementa i da će završiti tako da će netko biti pobjednik, a netko gubitnik - što znači da možemo očekivati nastavak čak intenzivnijih vojnih operacija prema Iranu. Da li će biti dugotrajan - to je sada relativno, ono što je sigurno je da će biti intenzivan - on će ići do trenutka dok Amerikanci zaključe da su pobjednici u ratu. Za sada je to daleko od tog ishoda."

Hoće li američki vojnici kročiti na iransko tlo ili će i dalje biti ovako?

"Kad je rat u pitanju, sve su opcije uvijek otvorene. Ukoliko se dogodi takva kopnena operacija - to bi otprilike značilo nekakav novi rak - gdje bi imali posljedice od 23 godine nakon takve američke operacije, pri čemu je Iran pet puta veća država, to je ogromna država. To bi značilo da je ozbiljna situacija, koja bi izmakla kontroli, i tako nešto je i očekivano. Ali ograničena je specijalnom operacijom američkih vojnih snaga, u suradnji s poticajnim elementima koji su protiv tog iranskog režima radi daljnje destabilizacije - meni se čini da su oni već na sceni u različitim formama i to se može intenzivirati."

Trumpu je danas postavljeno pitanje oko kopnene vojske, ali on nije želio dati jasan odgovor?

"Naravno da nije jer taj rat ide do američke pobjede. Ako bude trebalo i to, ako ne bude drugi način - tu opciju nitko ne može isključiti."

U ovo vrijeme očekujemo ime novog ajatolaha. Može li se išta promijeniti njegovim dolaskom i kad ćemo znati tko je novi vođa Irana?

"Ja mislim da se u ovoj fazi ništa neće promijeniti u vezi iranskog režima s obzirom na cijeli kontekst i način izbora novog ajatolaha da taj režim još postoji unatoč svim gubitcima. Naravno, dakle, da je Amerikancima to izazov i da nije neshvatljiva ta izjava o daljnjoj destrukciji, dokapitalizaciji iranskog vrha s ciljem njegove daljnje destabilizacije, ali to se dosada nije dogodilo. I nisam siguran s obzirom na tu homogenost, tu indoktrinaciju, taj totalitarizam, da će se i na taj način destabilizirati taj režim."

Trump također danas kaže da će novo vodstvo odgovarati i njegovoj administraciji - koliko je to realno?

"To znači da svi oni koji ne budu u skladu s američkim interesom da će završiti kao i prethodni lideri Irana - dakle, dekapitacijom - i da će Amerikanci pustiti, rekao bi, jedan prijelazni period, sličan kao i u Venezueli, a to je da će dozvoliti da na vlast dođe netko tko minimalno nije anti-američki, agresivno nastrojen."

Svijet su šokirale snimke prvog i drugog dana kada je napadnuta škola s puno mrtvih. Iran tvrdi da su to napravili Amerikanci i Izraelci, Trump danas tvrdi da je to napravio Iran - hoćemo li ikada doznati istinu?

"Ono što je fenomenološki nesporno je da je to ratni zločin - u ratu uvijek strada najprije istina i to je tako - i hoćemo li ovog trenutka saznati konačno - to ćemo vidjeti. Forenzički je to nesporno, indikatori su svi da je to rezultat agresivnog udara na nešto što nije vojni cilj."

Danas smo mogli pročitati i iz stranih medij kako američki istražitelji poručuju da se radi o američkom napadu.

"Ja bih se priklonio američkom istražitelju, ostalo međunarodna zajednica ima instrumente, i međunarodni sud da tako nešto utvrdi. Samo je pitanje volje da li se to želi utvrditi. Evidentno je da je to nesporno ratni zločin i ponavljam da su svi indikatori su na tome da je to rezultat agresivnih operacija, a ne rezultat iranskih djelovanja."

Mogu li Iranci iznenaditi nekim novim oružjem kao što prijete?

"Ja bih rekao da je Iran u jednoj situaciji odgovora da nema što izgubiti. Ako je išta točno od svih ovih konstrukcija o posjedovanju oružja za masovno uništenje - eventualno ako Iran posjeduje i ako je nekad nažalost trenutak da ga upotrijebi to može biti sada. U međuvremenu, Iran može koristiti - on još uvijek ima na raspolaganju jedan ozbiljan balistički arsenal koji još uvijek ima u dosegu, dakle niz okolnih područja u susjedstvu. Prema tome još uvijek taj dio, osim kapaciteta za lansiranje, dakle nije doveden u pitanje."

Je li realno da je vojsku toliko mnogobrojnog naroda poput Irana zaista moguće poraziti u tako kratkom roku, u što Trump uvjerava, kakvi su iranski kapaciteti?

"Nema nikakve dileme da su bili ozbiljni gubitci iranskoj vojsci. Ja bih kazao da američko djelovanje ima dvije komponente - jedna je da su to uvijek besprijekorne, briljantne pobjede, koje su samo jedan element, jedna bitka u ratu, a ono što je puno važnije je da će Amerikanci dobiti taj rat s obzirom što Iran i iranski narod, s obzirom na tu povijest iranskog naroda prema Amerikancima, s obzirom da je taj rat protupravan, s obzirom da Amerikanci nemaju koaliciju, dakle unutar svojih saveznika. Irački rat je bio protupravan. Amerikanci su imali 49 država u koaliciji, sad nemaju nikoga osim Izraela. Prema tome, ja bih rekao da se ta vojna bitna može nažalost pretvoriti u politički gubitak, a onda je pitanje koja je svrha i smisao tog samog rata."