Plan za globalni rat? Profesor: 'Eskalacija na Bliskom istoku mogla bi utjecati na Hrvatsku'

Sukobi i napetosti na Bliskom istoku posljednjih su dana ponovno u središtu svjetske pozornosti. O uzrocima aktualne eskalacije, ulozi velikih sila te mogućim posljedicama za Europu i Hrvatsku za Dubravački dnevnik govorio je politolog i sveučilišni profesor Pero Maldini.

Maldini ističe da Iran pod krinkom civilnog nuklearnog programa obogaćuje uran iznad razina potrebnih za civilnu uporabu i opstruira međunarodne inspekcije, što ukazuje na težnju ka razvoju nuklearnog oružja. Takav razvoj, kaže Maldini, prijeti susjednim državama i za Izrael predstavlja egzistencijalnu opasnost.

"Cilj vojne intervencije je sprječavanje tog scenarija, zaštita Izraela i uklanjanje totalitarnog režima. S pravno-političkog aspekta, napad je sporan: s jedne strane može se smatrati unilateralnom agresijom jer nije odobren od UN-a, s druge strane kao preventivna samoobrana protiv neposredne prijetnje. Podupiratelji vide napad kao legitimnu obrambenu akciju, dok kritičari smatraju da redefinira suverenitet i urušava međunarodni pravni poredak", pojašnjava Maldini.

Svrgavanje iranskog režima

Skepticizam prema svrgavanju iranskog režima je opravdan, kaže Maldini, jer mnoge intervencije završile su dugotrajnim sukobima, nestabilnošću i povratkom autokracije. Upozorava da demokratska tranzicija zahtijeva unutarnje sociokulturne i strukturne pretpostavke, kojih u Iranu nema u dovoljnoj mjeri.

"Iran ima složenu društvenu strukturu i značajnu bazu pristaša režima, a opozicija je heterogena. Vanjska vojna intervencija može inicirati promjene, ali sama ne jamči demokratski ishod", kaže profesor.

Dodaje da rizik terorističkih napada u SAD-u i Europi dodatno se povećava vojnom intervencijom. "Aktivirati se mogu proxy skupine, spavači u zapadnim zemljama i radikalizirani pojedinci, uključujući napade na židovske ciljeve, institucije i građane. Također postoji porast kibernetičkih prijetnji. Najveću dugoročnu prijetnju stabilnosti Zapada predstavlja produženi sukob i potencijalni masovni izbjeglički val prema Europi", poručuje Maldini.

Utjecaj na Hrvatsku

Iako je situacija složenija zbog involviranosti velikih sila i ad hoc saveza autoritarnih režima, aktualna eskalacija nije uvod u Treći svjetski rat, mišljenja je Maldini.

"Savezništva poput Rusije, Kine, Irana i Sjeverne Koreje su taktička, privremena i proizašla iz trenutačnih interesa, a ne dugoročni strateški plan za globalni rat. Savezništvo je defenzivno i usmjereno na očuvanje unutarnje stabilnosti, a ne koherentan globalni plan za rat", poručuje profesor.

Maldini upozorava da bi eskalacija sukoba na Bliskom istoku mogla bi negativno utjecati na cijelu Europsku uniju, uključujući Hrvatsku, kroz rast cijena energenata, inflatorne pritiske i pad životnog standarda.

"Dugotrajni sukobi mogli bi izazvati novi izbjeglički val i smanjenje turističkog prometa, što bi značajno pogodilo hrvatsko gospodarstvo i Dubrovnik, gdje turizam čini više od 70% lokalnog prihoda. Ipak, visoka sigurnost Hrvatske i udaljenost od ratnih žarišta mogu privući dio turista s drugih jugoistočnih mediteranskih destinacija. Glavni izazov ostaje balansiranje statusa sigurne destinacije s posljedicama globalne ekonomske neizvjesnosti", poručuje prof. Maldini za Dubrovački dnevnik.

