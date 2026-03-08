Ekološki incident u Teheranu, prijeti opasnost od otrovnih tvari: 'Zatvarajte prozore'

STOP RADU NA CRNO /
Iran je izabrao novog vrhovnog vođu, nasljednika ubijenog ajatolaha Alija Hameneija, no javnost i dalje čeka objavu imena.
Izrael je odmah zaprijetio da će biti njihova meta, dok je američki predsjednik dodao da prvo treba dobiti njegovo odobrenje.
U iranskoj prijestolnici ekološki incident nakon što su prvi put napadnuta civilna industrijska postrojenja. Iranski mediji zbog opasnosti od otrovnih tvari savjetuju ljudima da piju mlijeko i zatvore prozore. U slučaju kiše, savjetuje se evakuacija. Revolucionarna garda smiruje naciju - spremni su, tvrde, za šest mjeseci rata.
