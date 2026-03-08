Ekološki incident u Teheranu, prijeti opasnost od otrovnih tvari: 'Zatvarajte prozore'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

DRUGI TJEDAN RATA /

Iran je izabrao novog vrhovnog vođu, nasljednika ubijenog ajatolaha Alija Hameneija, no javnost i dalje čeka objavu imena.

Izrael je odmah zaprijetio da će biti njihova meta, dok je američki predsjednik dodao da prvo treba dobiti njegovo odobrenje.

U iranskoj prijestolnici ekološki incident nakon što su prvi put napadnuta civilna industrijska postrojenja. Iranski mediji zbog opasnosti od otrovnih tvari savjetuju ljudima da piju mlijeko i zatvore prozore. U slučaju kiše, savjetuje se evakuacija. Revolucionarna garda smiruje naciju - spremni su, tvrde, za šest mjeseci rata.

Više pogledajte u našem prilogu.