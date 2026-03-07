Gordani su inkluzivni dodatak smanjili za više od 60 posto: 'Nisu me ni zvali na vještačenje'

Iako joj se zdravstveno stanje pogoršalo uslijed niza kroničnih bolesti, 61-godišnju nezaposlenu Zadranku je iznenadila revizija Centra za socijalnu skrb. Inkluzivni dodatak joj je smanjen za više od 60 posto, a na vještačenje i nije pozvana osobno.

Ranije je Gordana Batić dobivala 432 eura inkluzivnog dodatka, ali je nakon revizije zadarski Centar za socijalnu skrb odlučio staviti u nižu kategoriju prema kojoj će imati samo 162 eura mjesečno iako je, kaže, donijela novi nalaz od neurologa prema kojemu joj se bolest pogoršala.

"Socijalna radnica je prokomentirala: 'Ah, pa ovo nije istina, Vi niste u kolicima. Da bi ovo bilo, Vi biste morali biti u kolicima.". Ja nosim štap, ali ima dana kada ja stvarno ne mogu ni dignut se, ni obući se jer imam i miasteniju gravi, to je rijetka autoimuna bolest, neuromišićna bolest, koja vas zna toliko onesposobit da možete samo ležati i boriti se za disanje. Nastaje miastenična kriza zbog koje vas spoje na respirator", kaže Gordana Batić dok polako uz pomoć štapa prilazi klupi.

Ima 13 dijagnoza

Iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad odgovaraju da su novo rješenje donijeli na temelju vještačenja dokumentacije, pa i novih nalaza koje je priložila dan prije vještačenja na koje Gordana nije pozvana. "Prema Uredbi o metodologijama vještačenja neposredni pregled nije obavezan te se korisnik poziva na pregled isključivo kada su liječnički nalazi neujednačeni", kažu između ostalog u priopćenju iz Hrvatskog zavoda za socijalnu skrb.

Ova 61-godišnjakinja ima 13 dijagnoza i među njima povišen tlak uslijed kojeg je imala i moždani udar, na očima mrenu i glaukom, ali i psorijatični artritis zbog kojega je već osam godina je na biološkoj terapiji.

"Od njega je cijela kralježnica oštećena, svi diskovi su istrošeni, zglobovi, koljena. Trebala bih sad koljena operirati jer hrskavice više nemam", dodaje Gordana i napominje: "Postotak mi je 80 posto, ali samo na donje ekstremitete zbog pareze, oduzetosti peroneusa mišića, koja je nastala zbog dugotrajnog odugovlačenja operacije. Znači, tri puta sam operirala kralježnicu, od toga je treća bila stabilizacija. Stavljanje šipki i šarafa, umjetnog diska i ostalo je trajno oštećenje živca".

Nema primanja

Već 13 godina ne radi i nema primanja, a često je prisiljena zbog dugih čekanja ići i kod privatnih specijalista. Ni kada je bio viši, inkluzivnim dodatkom nije to uspijevala pokriti. Sve je počelo ozljedom na poslu.

"Ja sam radila i s artritisom i sa svim. Radila sam u Udruzi oboljelih od multiple skleroze i prilikom podizanja jedne gospođe, meni je izletio disk i tako se kralježnica načela i to je vodilo svim silnim operacijama. Kako nije bilo lakšeg radnog mjesta, ja sam dobila sporazumni otkaz", kaže žena iscrpljena različitim tegobama.

Četiri godine je bila korisnica inkluzivnog dodatka u trećoj razini potpore, a sada je smještena u četvrtu. "Ako stranka smatra da činjenično stanje nije pravilno ili potpuno utvrđeno, da medicinska dokumentacija nije u cijelosti uzeta u obzir ili da postoje nove okolnosti koje upućuju na drugačiju procjenu, ima pravo izjaviti žalbu nadležnom ministarstvu", zaključuju iz Hrvatskog zavoda za socijalnu skrb.

Gordana se žalila, a u žalbi traži i neposredni pregled pred medicinskom komisijom.