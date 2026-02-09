Udruga koja je Piletiću zadala prvi veliki udarac: 'Pokazao se kao jedan od najnesposobnijih'

Smjena ministra Marina Piletića za Udrugu Sjena nije iznenađenje. Riječ je o udruzi koja je srušila dijelove njegovih zakona na Ustavnom sudu i godinama upozoravala na probleme u sustavu socijalne skrbi. Tajnica udruge Lidija Blažević kaže da je do smjene trebalo doći puno ranije.

„Mi već godinama govorimo da su pod ministrom Piletićem napravljene ozbiljne greške u socijalnoj skrbi. Imam osjećaj da se čekalo da se dovoljno osramoti kako bi ga se maknulo“, kaže Blažević.

Udruga Sjena svakodnevno prima upite građana koji čekaju rješenja o inkluzivnom dodatku. Riječ je o osobama s invaliditetom koje su na tu naknadu imale pravo, ali su na rješenje čekale mjesecima.

„Ljudi nam se javljaju svaki dan. Bilo je i onih koji svoj inkluzivni dodatak nisu dočekali. Zato nam je ova nepravomoćna presuda Upravnog suda važna – pokazuje da se država ne može izvlačiti na vlastito nepoštivanje zakona“, kaže Blažević. Dodaje da presuda daje ohrabrenje građanima da se bore za svoja prava, čak i kada sustav radi protiv njih.

Zakon o osobnoj asistenciji srušen, problemi ostali

Velik problem, upozorava, ostaje Zakon o osobnoj asistenciji, čije je ključne odredbe Ustavni sud ukinuo krajem prošle godine. Blažević pritom ne govori samo iz perspektive udruge – i sama je u postupku ostvarivanja tog prava.

Za svoju djecu, koja imaju autizam trećeg i četvrtog stupnja, osobnog asistenta još nije uspjela dobiti. „Moj postupak pokrenut je 31. prosinca i sada se čeka odluka komisije o satnici koju bi moja djeca trebala dobiti“, kaže.

Upozorava da centri za socijalnu skrb građanima često govore da trebaju čekati donošenje pravilnika ili da sami pronađu asistente, iako su po zakonu dužni donijeti rješenje. „Rješenje se mora donijeti u roku od 60 dana od zaprimanja zahtjeva. Ako ga nema, riječ je o kršenju Zakona o općem upravnom postupku i šutnji administracije, zbog koje se može ići na sud“, naglašava.

'Zahtjeva će biti sve više'

Prema podacima Udruge Sjena, na osobnog asistenta čeka velik broj ljudi. Čak i prije novih zakonskih rješenja, pravo na asistenciju ostvarivala je tek trećina onih kojima je bila potrebna.

„Sada će zahtjeva biti još više, a asistenata jednostavno nema. Sustav na to nije spreman“, kaže Blažević. Smjenom Marina Piletića na čelo resora dolazi novi ministar, a iza bivšeg, tvrdi Blažević, ostao je ozbiljan nered.

„Tek treba vidjeti kako će se novi ministar postaviti i što će mu biti prioritet. Piletić se pokazao kao jedan od najnesposobnijih ministara, a ostaje za vidjeti hoće li njegov nasljednik znati i htjeti riješiti probleme koje ljudi imaju već godinama“, zaključuje.

Udruga Sjena poručuje da će nastaviti pritiskati institucije i upozoravati na propuste, bez obzira na to tko vodi Ministarstvo.