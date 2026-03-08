Ludi početak Formule 2: Bugarin neočekivano slavio, Beganović nije završio

Paragvajac Joshua Dürksen nastavio je ondje gdje je stao 2025. godine, ostvarivši drugu uzastopnu pobjedu u sprint utrci u Melbourneu.

Vozač Invicta Racinga startao je drugi, nakratko pao na treće mjesto, ali se već u drugom krugu vratio u vodstvo prestigavši Tasanapola Inthraphuvasaka. Nakon toga je suvereno kontrolirao utrku, čak i nakon prekida zbog sigurnosnog automobila, te je ciljem prošao s više od dvije sekunde prednosti ispred debitanta Noela Leóna iz Campos Racinga. Postolje je na kraju upotpunio Alex Dunne (Rodin Motorsport), koji je do trećeg mjesta stigao nakon što je Martinius Stenshorne dobio kaznu od pet sekundi zbog stjecanja prednosti izlaskom sa staze.

Sudar timskih kolega otvorio put Bugarinu

Glavna nedjeljna utrka donijela je potpuni kaos. Sve je krenulo naopako za osvajača pole pozicije Dina Beganovića, koji je morao odustati zbog mehaničkog kvara. Međutim, ključni trenutak dogodio se već u prvom zavoju kada su se sudarili timski kolege iz Rodin Motorsporta, Alex Dunne i Martinius Stenshorne, obojica pretendenti za visok plasman.

Njihovo dvostruko odustajanje širom je otvorilo vrata ostalima, a priliku je najbolje iskoristio Bugarin Nikola Tsolov. Vozač Campos Racinga odvozio je besprijekornu utrku i stigao do neočekivane, ali potpuno zaslužene pobjede. Na drugom mjestu završio je prošlogodišnji prvak Formule 3, Rafael Câmara (Invicta Racing), dok je treći bio Laurens van Hoepen iz Tridenta.

