Paola Markek, Ivan Peović i Marko Špoljar komentiraju Veliku nagradu Australije

Velika nagrada Australije počinje u Melbourneu u 5 ujutro. Ova slavna utrka Formule 1 održat će se na Albert Parku u Melbourneu. Po prvi put na hrvatskoj medijskoj sceni, jedan news portal nudi tekstualno komentiranje utrke u realnom vremenu, gdje troje strastvenih F1 obožavatelja – Paola Markek, Ivan Peović i Marko Špoljar – detaljno prate svaki trenutak Velike nagrade Australije. Smjestite se, uskoro krećemo...

