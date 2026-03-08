FREEMAIL
LUDNICA /

Paola Markek, Ivan Peović i Marko Špoljar komentiraju Veliku nagradu Australije

Paola Markek, Ivan Peović i Marko Špoljar komentiraju Veliku nagradu Australije
Foto: ANTONIN VINCENT/DPPI/Shutterstoc/Shutterstock Editorial/Profimedia

Paola Markek, Ivan Peović i Marko Špoljar komentiraju Veliku nagradu Australije za vrijeme trajanja same utrke u Melbourneu

author_image
Silvijo Maksan
8.3.2026.
3:09
ANTONIN VINCENT/DPPI/Shutterstoc/Shutterstock Editorial/Profimedia
Velika nagrada Australije počinje u Melbourneu u 5 ujutro. Ova slavna utrka Formule 1 održat će se na Albert Parku u Melbourneu. Po prvi put na hrvatskoj medijskoj sceni, jedan news portal nudi tekstualno komentiranje utrke u realnom vremenu, gdje troje strastvenih F1 obožavatelja – Paola Markek, Ivan Peović i Marko Špoljar – detaljno prate svaki trenutak Velike nagrade Australije. Smjestite se, uskoro krećemo...

 

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Velika nagrada Australije u znaku žena: Imamo povijesni trenutak: 'Po prvi je put to napravljeno'

