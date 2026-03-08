Od strašne bolesti svaki dan oboli 10 Hrvata, a umire pet osoba: 'Ako u tom periodu napravite pregled...'

Na preventivne preglede odaziva se tek trećina građana, pokazuju podaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Svake dvije godine pozivaju se žene i muškarci od 50 do navršene 74 godine da naprave test. Osobe s pozitivnim nalazom upućuju se na kolonoskopiju. Gospođa Elkasović tako je otkrila da ima polipe, koji su joj uspješno odstranjeni.

"Prvo je bio razgovor s anesteziologom i liječnikom te upoznavanje. Zatim sam dobila anesteziju. Pregled ne znam kako je prošao. Znam da je bilo okej sve. Probudila sam se i sve bilo gotovo. Ništa ne osjećam, nikakve bolove. Uopće da je išta rađeno", ističe Ismeta Elkasović.

Rast bolesti raka debelog crijeva

Od raka debelog crijeva u Hrvatskoj svaki dan obolijeva 10, a umire pet osoba. Iako pogađa starije, broj novih slučajeva u dobi od 30 do 50 godina, u pet godina, skočio je čak 40 posto, pokazuju statistike Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Gastroenterolog Božo Radić ističe:

"Za razliku od drugih karcinoma rak debelog crijeva ima svoj pred stadij raka kada je dobroćudan. On traje od 10 do 20 godina. Ako u tom periodu napravite pregled vi ste spriječili rak, a ako ne napravite vi ste propustili priliku da spriječite smrtonosnu bolest."

Anesteziologinja Ana Brundula upozorava kako su najčešći razlozi odgađanja kolonoskopije bol, anestezija i strah.

"On ne bi trebao biti opravdan. To vidimo pod našim iskustvima kada se pacijenti probude, zapravo misle da još pretraga nije krenula i budu zadovoljni. Oporavak iza anestezije je kratkotrajan. Oni se bude kroz 3, 4 minute po završetku procedure. I ostaju kod nas još pola sata po završenoj proceduri kako bismo vidjeli da su dobro i sigurni za otpust."

'Na ponašanje možemo djelovati'

Diljem zemlje provode se preventivne akcije. U Osijeku su građane upozoravali na svakodnevne navike koje možemo promijeniti.

Senka Samardžić, voditeljica Službe za javno zdravstvo, NZJZ Osječko-baranjske županije kaže: "Ne možemo djelovat na dob spol i na našu genetiku koju nosimo od rođenja, ali na naše ponašanje itekako možemo djelovat. Tako da imamo redovnu tjelesnu aktivnost. Da se hranimo zdravo. Da izbjegnemo sve rizike kao što su pušenje, konzumacija crvenog mesa, prerađenog mesa i alkohola"

A redovni pregledi ključni su za rano otkrivanje bolesti. Pregledi su to koji spašavaju život.