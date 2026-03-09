FREEMAIL
SVE JE SPREMNO /

Počinje obvezni vojni rok: Mlade ročnike dočekuju Anušić i Kundid

Počinje obvezni vojni rok: Mlade ročnike dočekuju Anušić i Kundid
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL/Ilustracija

TVO će trajati dva mjeseca, a ročnici će za to vrijeme primati plaću u iznosu od oko 1.100 eura neto, a priznat će im se i dva mjeseca radnog staža

9.3.2026.
9:30
Erik Sečić
Ivica Galovic/PIXSELL/Ilustracija
Ministar obrane Ivan Anušić i načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general-pukovnik Tihomir Kundid u ponedjeljak će na vojnom poligonu "Eugen Kvaternik" kod Slunja dočekati prve ročnike na početku temeljnog vojnog osposobljavanja (TVO). 

U vojarne u Kninu, Slunju i Požegi ući će 800 ročnika i ročnica, među njima 446 dragovoljaca. TVO će trajati dva mjeseca, a ročnici će za to vrijeme primati plaću u iznosu od oko 1.100 eura neto, a priznat će im se i dva mjeseca radnog staža.

Izjave Anušića i Kundida uživo pratite na portalu Net.hr. 

Kundid za RTL Danas otkrio što ih čeka 

Podsjetimo, Kundid je u nedjelju gostovao u RTL-u Danas i u razgovoru s reporterkom Ivanom Ivandom Rožić otkrio kako će izgledati prvi dani vojnog roka.

"Apsolutno sve je spremno, počevši od same infrastrukture, instruktora, naoružanja i opreme koje će ročnici zadužiti. Konkretno će u Slunj stići oko podneva, a onda ide evidentiranje pa idu u skladište, gdje će zadužiti kompletnu opremu. Nakon toga se vraćaju u spavaonice, gdje će opremu presložiti u ormare, presvući se u odoru i dalje idu u skladu s dinamičkim planom za taj dan".

"U konačnici, mi ćemo ih postupno uvađati u vojnu profesiju. Ipak su sada istrgnuti iz civilne sredine i došli su u vojarnu. Prilagođavat ćemo ih korak po korak da ne dožive preveliki strest", dodao je Kundid.

POGLEDAJTE VIDEO: Tihomir Kundid za RTL Danas o početku vojnog roka 

Vojni RokTemeljno Vojno OsposobljavanjeRocniciIvan AnušićTihomir Kundid
