RADIO DUBRAVA /

Pjesme Prljavog kazališta na drugom tipu pozornice: Stiže mjuzikl o životu i jednom zagrebačkom kvartu

Neke od najpoznatijih pjesama Prljavog Kazališta - uskoro ćemo moći čuti - i na kazališnim daskama. Jer stiže Radio Dubrava - mjuzikl o jednom od najvećih dijelova grada Zagreba, koji priča priču o životu, te ratu u - Hrvatskoj. 

Pjesme Prljavog kazališta kao podloga za kazališnu priču o odrastanju, životu, o zagrebačkom kvartu. Ali bez obzira na poštanski broj - priča je univerzalna. Više o mjuziklu pogledajte u prilogu.

 

9.3.2026.
20:18
Maja Oštro Flis
MjuziklDubravaZagreb
