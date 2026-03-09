Pjesme Prljavog kazališta na drugom tipu pozornice: Stiže mjuzikl o životu i jednom zagrebačkom kvartu

NET I VOYO /
Neke od najpoznatijih pjesama Prljavog Kazališta - uskoro ćemo moći čuti - i na kazališnim daskama. Jer stiže Radio Dubrava - mjuzikl o jednom od najvećih dijelova grada Zagreba, koji priča priču o životu, te ratu u - Hrvatskoj.
Pjesme Prljavog kazališta kao podloga za kazališnu priču o odrastanju, životu, o zagrebačkom kvartu. Ali bez obzira na poštanski broj - priča je univerzalna. Više o mjuziklu pogledajte u prilogu.