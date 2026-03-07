FREEMAIL
TEMPERATURE I DO 20 /

Pravi proljetni vikend, a onda promjena: Evo gdje može biti kiše i pljuskova

Idućih dana u unutrašnjosti pretežno sunčano, u novom tjednu će povremeno biti viška oblaka, uglavnom u gorskim predjelima i malo slabe kiše, a na Jadranu od nedjelje povremeno više oblaka, već u ponedjeljak lokalno u Dalmaciji može pasti malo slabe kiše ili poneki kraći pljusak

7.3.2026.
6:48
Damjana Ćurkov Majaroš
Ostajemo pod utjecajem anticiklone pa će tijekom cijelog vikenda biti sunčano i ugodno toplo.

Subota

Prijepodne pretežno sunčano, često i vedro, a tek će mjestimice biti magle koja će se vrlo brzo izdizati. Vjetar slab, ponegdje uz obalu umjerena bura, sredinom dana i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od -2 do 3, a na moru između 6 i 11 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima sunčano i vedro, vjetar slab, a dnevna temperatura većinom između 16 i 19, lokalno moguće i do 20 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu će nebo biti bez oblaka, vjetar slab, a temperatura oko 17, 18 stupnjeva.

U Dalmaciji pretežno sunčano, na jugu povremeno može biti umjerene naoblake. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a temperatura od 16 do 19 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorju većinom sunčano i ugodno toplo - dnevna temperatura između 14 i 19 stupnjeva.

U nastavku tjedna

Idućih dana u unutrašnjosti pretežno sunčano, u novom tjednu će povremeno biti viška oblaka, uglavnom u gorskim predjelima i malo slabe kiše. Vjetar slab, povremeno i umjeren, a temperatura se neće previše mijenjati, jutarnja će sredinom tjedna biti malo viša, a tijekom dana ostaje toplo.

Na Jadranu od nedjelje povremeno više oblaka, već u ponedjeljak lokalno u Dalmaciji može pasti malo slabe kiše ili poneki kraći pljusak, izglednije utorak i srijedu kada slabih oborina može biti i na sjevernom dijelu. Vjetar slab, u novom tjednu do umjereno jugo, a temperatura se neće previše mijenjati - tijekom dana će biti uglavnom između 16 i 19 stupnjeva.

