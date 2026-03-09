Ponegdje bura i kraći pljuskovi, a meteorolog otkriva i kakvo nas vrijeme čeka kroz tjedan

I u novom tjednu ostajemo u polju visokog tlaka, tj. atniciklone uz iznadrposječnu dnevnu toplinu. No, pritjecati će i povremeno nešto vlage sa Sredozemlja, pa neće biti baš sasvim stabilno, kao ovih dana.

PONEDJELJAK

Ujutro još uvijek pretežno vedro i suho, nešto umjerene naoblake na zapadu. Ponegdje će biti magle, najizglednije u zadarskom akvatoriju i prema otvorenome moru zapadnije od Istre. Naime, duž obale će samo mjestimice biti slabe, pod Velebitom umjerene bure.

U podunavlju i Podravini jugoistočni vjetar. Na kopnu prohladno, a uz more svježe.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj ostaje barem djelomice sunčano. U sjevernijim krajevima puhat će slab, češće i umjeren jugoistočni vjetar. Pritom temperatura za stupanj ili dva niža od jučerašnje, bit će to oko 17, što je i dalje zamjetno iznad prosjeka za doba godine.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano, ali nešto vjetrovitije uz umjeren jugoistočni vjetar koji će slabjeti krajem dana. Temperatura između 16 i 18 Celzija.

U Dalmaciji porast naoblake, moguće je ponegdje i malo kiše, kao i kakav kraći pljusak, izglednije na otocima i u zaleđu uz granicu sa BiH. Zapuhat će umjeren južni vjetar, a na jugu i pojačano jugo. Temperatura malo niža, bit će između 16 i 19 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu samo malo oblačnije od sredine dana, većinom u gorju gdje postoji vrlo mala vjerojatnost za koju kap kiše, ponajprije u Lici. Vjetar slab, a temperatura za nijansu niža, bit će oko 15-16 stupnjeva.

U NASTAVKU TJEDNA NA KOPNU

U unutrašnjosti nastavak toplog vremena, osobito u početku, a i jutra će biti malo manje hladna. Ipak neće biti baš sasvim sunčano, bit će povremeno više oblaka, osobito oko četvrtka i početkom vikenda, ali samo sporadično uz malo kiše ili kraći pljusak, uglavnom u gorju.

U NASTAVKU TJEDNA NA MORE

Na Jadranu nešto oblačnije nego na kopnu, osobito uz jugo na otocima, gdje je izglednija mjestimična kiša ili prolazni pljuskovi. Oborine su izglednije u četvrtak duž cijele obale, kao i početkom vikenda kada se očekuje izraženija epizoda južine. No, temperatura bez veće promjene.