Eksplozija u sjedištu najveće nizozemske stranke, 30 ljudi je bilo u zgradi: 'Kukavički čin'

U četvrtak navečer dogodila se eksplozija u sjedištu najveće stranke u nizozemskom parlamentu D66 u Haagu, a prema navodima nizozemske policije osumnjičenik je uhićen.

U četvrtak navečer u prostorije stranke D66 u Haagu bačena je eksplozivna naprava, sumnja se na neku vrstu pirotehničkog sredstva poput zračne bombe. Zgrada je oštećena, ali nije bilo ozlijeđenih, a policija je uhitila osumnjičenika.

U trenutku eksplozije u stranačkim uredima je bilo prisutno oko 30-ak osoba.

Nizozemski premijer Rob Jetten, koji je ujedno i vođa stranke D66, rekao je da je naprava bačena kroz poštanski sandučić na ulaznim vratima zgrade, što je opisao kao "kukavički čin zastrašivanja".

Ministar unutarnjih poslova Pieter Heerma također, je napad nazvao "kukavičkim činom".

"Neka bude jasno, nasilje nema mjesta u našoj demokraciji," napisao je na mreži X. Koalicijski partneri VVD i CDA, također su među ostalima osudili napad na sjedište najveće vladajuće stranke.

Centristička, pro-EU stranka D66 prošle je godine pobijedila na izborima u Nizozemskoj, iznenađujućom pobjedom nad krajnje desnom Strankom slobode koju predvodi nacionalist Geert Wilders.

