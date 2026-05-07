Eksplozija u sjedištu najveće nizozemske stranke, 30 ljudi je bilo u zgradi: 'Kukavički čin'

Foto: ANP/Sipa USA/Profimedia/Ilustracija

Nizozemski premijer Rob Jetten, koji je ujedno i vođa stranke D66, rekao je da je naprava bačena kroz poštanski sandučić na ulaznim vratima zgrade

7.5.2026.
23:50
Hina
U četvrtak navečer dogodila se eksplozija u sjedištu najveće stranke u nizozemskom parlamentu D66 u Haagu, a prema navodima nizozemske policije osumnjičenik je uhićen.

U četvrtak navečer u prostorije stranke D66 u Haagu bačena je eksplozivna naprava, sumnja se na neku vrstu pirotehničkog sredstva poput zračne bombe. Zgrada je oštećena, ali nije bilo ozlijeđenih, a policija je uhitila osumnjičenika.

U trenutku eksplozije u stranačkim uredima je bilo prisutno oko 30-ak osoba.

Nizozemski premijer Rob Jetten, koji je ujedno i vođa stranke D66, rekao je da je naprava bačena kroz poštanski sandučić na ulaznim vratima zgrade, što je opisao kao "kukavički čin zastrašivanja".

Ministar unutarnjih poslova Pieter Heerma također, je napad nazvao "kukavičkim činom".

"Neka bude jasno, nasilje nema mjesta u našoj demokraciji," napisao je na mreži X. Koalicijski partneri VVD i CDA, također su među ostalima osudili napad na sjedište najveće vladajuće stranke.

Centristička, pro-EU stranka D66 prošle je godine pobijedila na izborima u Nizozemskoj, iznenađujućom pobjedom nad krajnje desnom Strankom slobode koju predvodi nacionalist Geert Wilders.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima.
