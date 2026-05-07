Eksplozije u Hormuškom tjesnacu, odjekuju i u Iranu

Iranska državna televizija izvijestila je o eksplozijama u Hormuškom tjesnacu u četvrtak navečer, koje je opisala kao "razmjenu vatre" između iranskih oružanih snaga i "neprijatelja".

Izraelski izvor rekao je za BBC da "nije bilo izraelske umiješanosti" u prijavljene napade u četvrtak navečer u Hormuškom tjesnacu.

Pozivajući se na neimenovanog vojnog dužnosnika, iranska televizija je objavila da su eksplozije uslijedile nakon napada američke vojske na iranski tanker. Kažu da su "neprijateljske jedinice" u tjesnacu bile pod iranskom raketnom vatrom.

SAD se nije oglasio o izvješćima.

Eksplozije u iranskim gradovima

Iranska mornarica navodno je ciljala tri američka razarača u blizini Hormuškog tjesnaca, objavila je iranska novinska agencija Tasnim. Ranije su iranski državni mediji izvijestili da su američke vojne pomorske jedinice koje djeluju u Hormuškom tjesnacu napadnute iranskim raketama nakon napada američke vojske na iranski tanker za naftu.

U iranskom glavnom gradu Teheranu aktivirana je protuzračna obrana, dodala je novinska agencija Mehr. Odvojeno se navodi da se eksplozija ponovno čula u gradu Bandar Abbas.

Navodno su eksplozije zabilježene i u Minabu, gradu istočno od Bandar Abbasa. Oba se nalaze sjeverno od Hormuškog tjesnaca, prenosi Sky news.

Amerika je u utorak pauzirala operaciju vođenja nasukanih brodova kroz Hormuz, zahvaljujući "velikom napretku" koji je, kako je tvrdio američki predsjednik Donald Trump, postignut u pregovorima oko sporazuma s Iranom.

U srijedu je Trump izjavio da će američka vojna operacija "Operacija Epski bijes" završiti ako Iran "pristane dati ono što je dogovoreno", bez navođenja više detalja. Iransko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo je da razmatraju najnoviji američki prijedlog.

