Trump bijesan na Europljane! 'Ne pridržavaju se dogovora, dižem carine na automobile!'

Donald Trump povećava carine na automobile i kamione iz Europske unije na 25 posto.

Američki predsjednik optužio je EU da se "ne pridržava u potpunosti dogovorenog trgovinskog sporazuma" u objavi na Truth Socialu, ali nije objasnio kako.

"Sa zadovoljstvom objavljujem da... sljedeći tjedan ću povećati carine koje se naplaćuju Europskoj uniji za automobile i kamione", rekao je Trump u petak.

Trenutna razina carina koje se naplaćuju na robu koja ulazi u SAD iz EU iznosi 15 posto, prema sporazumu postignutom prošlog srpnja.