Cijena je upravo odletjela u nebo! Ismijavaju Trumpa: 'Sljedeća stanica - 140'

Cijena barela sirove nafte jutros je skočila na preko 125 dolara. Iako je jučer postavljen rekord na 119.71 dolara, već danas je oboren. Prije početka rata krajem veljače, cijena Brent sirove nafte kretala se oko 70 dolara po barelu. Cijena raste usred straha od eskalacije sukoba i produžene blokade iranskih luka od strane američke vojske. Ključni plovni koridor Hormuški tjesnac ostaje zatvoren.

Teheran ismijava rastuću cijenu nafte, a posebno su se osvrnuli na bezvrijedan savjet Trumpovog savjetnika. Predsjednik iranskog parlamenta ismijao je jutros SAD zbog naglog porasta cijene nafte. Mohammad Bagher Ghalibaf kritizirao je Donalda Trumpa, ministra financija Scotta Bessenta, i one koji "guraju teoriju blokade i podigli cijenu nafte na 120+ dolara".

"Nakon 3 dana, nijedna bušotina nije eksplodirala. Mogli bismo produžiti na 30 i uživo prenositi bušotinu. To je bila vrsta lošeg savjeta koju američka administracija dobiva od ljudi poput Bessenta koji također promoviraju teoriju blokade i podigli su cijenu nafte na 120+ dolara. Sljedeća stanica: 140. Problem nije teorija, već način razmišljanja", stoji u objavi.

3 days in, no well exploded.We could extend to 30 and livestream the well here.

That was the kind of junk advice the US admin gets from people like Bessent who also push the blockade theory and cranked oil up to $120+. Next stop:140. The issue isn't the theory, it's the mindset. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) April 29, 2026

Međusobne prijetnje

I dok cijena nafte nemilosrdno raste, mirovni pregovori su u zastoju. Trump je rekao svojim pomoćnicima da bi trebali biti spremni na produženu blokadu iranskih luka. Predsjednik navodno ne želi nastaviti udare, ali je nezadovoljan iranskim prijedlogom da se nuklearna pitanja stave po strani i prvo postigne sporazum o Hormuškom tjesnacu.

S druge strane, prijetnje ne staju. Iran će uskoro poduzeti "neviđenu vojnu akciju" zbog američke blokade, rekao je sigurnosni izvor za državnu televiziju. Nedostatak akcije do sada bio je samo "da se diplomaciji da prilika". Američki predsjednik je, u međuvremenu, na internetu objavio prijetnju Iranu "NEMA VIŠE GOSPODINA DOBROG DEČKA", uz sliku sebe s automatskim oružjem koju je stvorila umjetna inteligencija.

Dvomjesečni rat koštao je Pentagon do sada 25 milijardi dolara, otkrio je visoki dužnosnik tijekom saslušanja u Senatu zajedno s Peteom Hegsethom, ministrom obrane.

