Vozilo puno ljudi udarilo u slona: Najmanje troje poginulo na mjestu

Najmanje tri osobe poginule su nakon što je vozilo naletjelo na slona u nacionalnom parku u Ugandi, objavili su dužnosnici.

Policija je priopćila da su još četiri osobe ozlijeđene u toj nesreći koja se dogodila u Nacionalnom parku Murchison Falls na sjeverozapadu zemlje u nedjelju navečer. U vozilu se nalazilo sedam dužnosnika Ugandske porezne uprave (URA), dodaje se.

Prometne nesreće česte su u Ugandi, a incidenti u kojima sudjeluju divlje životinje i ljudi također su u porastu jer se zajednice šire i zadiru u zaštićena područja divljine.