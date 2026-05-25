Vozilo puno ljudi udarilo u slona: Najmanje troje poginulo na mjestu

U vozilu se nalazilo sedam dužnosnika Ugandske porezne uprave (URA)
Najmanje tri osobe poginule su nakon što je vozilo naletjelo na slona u nacionalnom parku u Ugandi, objavili su dužnosnici.
Policija je priopćila da su još četiri osobe ozlijeđene u toj nesreći koja se dogodila u Nacionalnom parku Murchison Falls na sjeverozapadu zemlje u nedjelju navečer. U vozilu se nalazilo sedam dužnosnika Ugandske porezne uprave (URA), dodaje se.
Prometne nesreće česte su u Ugandi, a incidenti u kojima sudjeluju divlje životinje i ljudi također su u porastu jer se zajednice šire i zadiru u zaštićena područja divljine.