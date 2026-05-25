'Ma nije mi ništa.' Tako sam godinama opravdavala umor dok nisam otišla na sistematski

Da me netko prije nekoliko godina pitao trebam li sistematski pregled, vjerojatno bih rekla da trebam. "Jednom." Kad uhvatim vremena. Kad prođe gužva. Kad posao malo stane.

Naravno, taj trenutak nikad nije dolazio.

Jer realno, nisam imala osjećaj da mi nešto ozbiljno fali. Imam 38 godina, dosta se krećem, vozim bicikl, relativno pazim što jedem i funkcioniram normalno. Umorna? Jesam. Pod stresom? Konstantno. Ali tko danas nije?

I upravo je to bio problem.

S vremenom sam počela primjećivati koliko toga automatski pripisujemo tempu života. Glavobolje su 'od stresa'. Loš san je 'od posla'. Manjak energije je 'normalan nakon tridesete'. Lupanje srca nakon treće kave? 'Ništa strašno.'

Tijelo ti vrlo brzo postane nešto što samo mora izdržati dan.

Nisam otišla na pregled zbog simptoma

Otišla sam jer sam shvatila da već dugo živim autopilot.

I iskreno, više mi je bilo dosta tog unutarnjeg 'trebala bih'. Htjela sam napokon imati konkretan odgovor na jednostavno pitanje: jesam li stvarno dobro ili samo funkcioniram?

Jer između 'osjećam se okej' i 'zdrav sam' ipak postoji razlika.

Tek kad sam sjela na pregled, shvatila sam koliko dugo nisam ozbiljno provjerila vlastito zdravlje. I koliko zapravo ljudi poput mene - funkcionalni, zaposleni, naizgled zdravi - godinama odgađaju stvari koje bi trebale biti osnovna briga o sebi.

Najveće olakšanje nisu bili nalazi nego osjećaj kontrole

Uvijek sam sistematski pregled zamišljala kao nešto stresno i iscrpljujuće. Hodanje po ordinacijama, čekanja, izgubljen dan i dodatni stres.

Zato me iznenadilo koliko je cijeli proces u Poliklinici Aviva zapravo bio organiziran.

U relativno kratkom vremenu odradila sam laboratorijske nalaze, dijagnostiku i specijalističke preglede bez osjećaja kaosa i lutanja. Ali ono što mi je bilo važnije od same organizacije bio je osjećaj nakon svega.

Ne dramatika.

Ne strah.

Nego mir.

Onaj osjećaj kad više ne nagađaš i ne googlaš simptome u jedan ujutro, nego imaš konkretne informacije, nalaze i preporuke liječnika koji ti sve objasni normalnim jezikom.

I možda prvi put nakon dugo vremena osjećaj da si napravio nešto stvarno korisno za sebe, a ne samo još jednu stvar koju 'moraš'.

Shvatila sam da sistematski nije luksuz nego osnovna odgovornost prema sebi

Najčudnije mi je bilo to što sam godinama bez problema ulagale vrijeme i novac u sve drugo - treninge, vitamine, skincare, kvalitetniju prehranu, wellness, dobar madrac, aplikacije za spavanje - a pregled koji realno daje najviše konkretnih informacija stalno sam odgađala.

Danas na sistematski gledam potpuno drugačije.

Ne kao na nešto što radiš kad sumnjaš da si bolestan, nego kao na način da na vrijeme provjeriš gdje si i što tvojem tijelu stvarno treba. Pogotovo u godinama kad stres, tempo života i genetika počinju dolaziti na naplatu puno prije ozbiljnih simptoma.

I možda zvuči banalno, ali stvarno mislim da je jedna od boljih odluka koje možeš donijeti za sebe upravo ta da prestaneš čekati 'pravi trenutak'.

U ponudi su osnovni i prošireni sistematski pregledi, kao i detaljniji premium programi poput kardiovaskularnog screeninga, Screen4Cancer programa i drugih ciljanih pregleda prilagođenih dobi, životnim navikama i individualnim rizicima.

Jer možda najveća vrijednost sistematskog pregleda nije to da pronađe problem - nego da ti konačno da osjećaj sigurnosti da si stvarno dobro.

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom Poliklinika Aviva.