OSTALI BEZ BAZE U SAD-U /

Amerikanci rekli 'ne', Meksiko otvorio vrata iranskoj reprezentaciji
Foto: Dmitry Rogulin/Zuma Press/Profimedia

25.5.2026.
18:21
Hina
Meksička predsjednica Claudia Sheinbaum potvrdila je kako je njezina vlada "bez ikakvih problema" pristala ugostiti iransku nogometnu reprezentaciju za vrijeme trajanja Svjetskog prvenstva.

Sheinbaum je otkrila kako se FIFA obratila njezinoj vladi nakon što su SAD rekle da ne žele da iranska reprezentacija u toj zemlji ima kamp, premda će sve tri utakmice u grupnoj fazi igrati u SAD.

"Sjedinjene Države ne žele da iranska reprezentacija ima kamp na njihovom teritoriju. Stoga su nas pitali: Mogu li imati svoju bazu u Meksiku?' Odgovorili smo potvrdno, bez ikakvih problema," kazala je predsjednica Sheinbaum.

Iranska reprezentacija je trebala imati kamp u Tucsonu u Arizoni, međutim sada će za vrijeme World Cupa boraviti u meksičkoj Tijuani.

"Zahvaljujući ovoj mjeri, problem s vizama bit će uglavnom riješen. Let do naše dvije utakmice u Los Angelesu traje samo 55 minuta, što je vrlo kratko u usporedbi s Tucsonom u Arizoni. To je znatna prednost. Imamo problema s vizama za SAD, posebno s obzirom na broj dostupnih viza. Ovaj problem će uskoro biti riješen," kazao je predsjednik Iranskog nogometnog saveza Mehdi Taj.

Iran će prve dvije utakmice u skupini G odigrati u Los Angelesu protiv Novog Zelanda 15. lipnja i Belgije 21. lipnja, prije nego što se suoči s Egiptom u Seattleu 26. lipnja.

MeksikoSvjetsko Prvenstvo 2026.Iran
