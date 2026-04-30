Procurili Trumpovi tajni planovi! Izvori: 'Razmišlja o kratkom i snažnom valu udara'

Američki predsjednik Donald Trump trebao bi u četvrtak sudjelovati na brifingu sa zapovjednikom Središnjeg zapovjedništva (CENTCOM), admiralom Bradom Cooperom o novim planovima za potencijalnu vojnu akciju u Iranu, otkrila su dva izvora upoznata sa situacijom za Axios.

Izvještaj signalizira da Trump razmišlja o nastavku borbenih operacija kako bi pokušao prekinuti zastoj u pregovorima ili zadati konačan udarac prije završetka rata.

Medij piše, pozivajući se na tri izvora, kako je Američko zapovjedništvo pripremilo plan za "kratak i snažan" val udara na Iran, u kojem će vjerojatno ciljati infrastrukturu. Na brifingu će navodno sudjelovati i načelnik Združenog stožera, general Dan Caine.

Opcije za dalje

Nadaju se da će se tako Iran vratiti za pregovarački stol i pokazati veću fleksibilnost oko dogovora za nuklearno oružje.

Očekuje se da će Trumpu predstaviti još jedan plan koji se odnosi na preuzimanje dijela Hormuškog tjesnaca kako bi se važan plovni put opet otvorio za komercijalnu plovidbu. Jedan od izvora navodi da bi takva operacija mogla uključiti i kopnene snage.

Druga opcija, o kojoj se ranije govorilo, a koja bi mogla biti spomenuta na brifingu, tiče se operacija specijalnih snaga za osiguranje iranskih zaliha visoko obogaćenog urana.

Iako je Trump u srijedu rekao da pomorsku blokadu smatra nešto učinkovitijom od bombardiranja, izvori su rekli za Axios da američki predsjednik vidi blokadu kao primarni izvor utjecaja, ali da bi razmislio o vojnoj akciji ako protivnik ne popusti.

Bijela kuća nije odgovorila na zahtjev za komentar.

POGLEDAJTE VIDEO: Trumpov ministar opravdao američki napad na Iran: 'Imaju projektile koji mogu pogoditi Dubrovnik'