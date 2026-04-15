Trump se ponovno obrušio na papu Lava i NATO: 'Molim vas da mu netko kaže...'

Rat na Bliskom istoku ušao je u 47. dan, uz sve izraženije političke i vojne napetosti. Američki predsjednik Donald Trump ponovno je izazvao kontroverze nizom izjava usmjerenih prema papa Leon i NATO. U objavama na društvenim mrežama kritizirao je papu zbog stavova o ratu i sigurnosti, dok je savez optužio za nepouzdanost prema Sjedinjenim Državama. Istodobno, napetosti na Bliskom istoku dodatno su porasle nakon američke blokade iranskih pomorskih ruta. Washington tvrdi da je time osigurao potpunu kontrolu nad ključnim trgovačkim pravcima, uključujući Hormuški tjesnac.

Ključni događaji:

Trump kritizirao papu

Trump ponovno prijeti NATO savezu

Amerikanci tvrde da su potupno blokirali Hormuz

Svjetska banka planira pomoć Bliskom istoku

NAJNOVIJE INFORMACIJE:

Trump ne razmatra produljenje primirja s Iranom

6.45 - Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u utorak da ne razmatra produljenje primirja s Iranom jer ne smatra da bi to bilo potrebno. "Mislim da ćete gledati nevjerojatna dva dana koja su pred vama", rekao je Trump,

Na pitanje hoće li rat završiti sporazumom ili uništenjem iranskih kapaciteta, Trump je rekao da je oba ishoda moguća, ali da bi sporazum bio bolji.

"Moglo bi završiti na bilo koji način, ali mislim da je dogovor bolji jer se onda [Iran] može obnoviti", rekao je.

Američki predsjednik je također rekao da Iran sada ima drugačije vodstvo i da su radikali nestali. "Da nisam predsjednik, svijet bi bio rastrgan na komadiće", rekao je.

Hitna potreba za prekid sukoba

6.35 - Libanonska veleposlanica u SAD-u Nada Hamadeh Moawad "ponovno je potvrdila hitnu potrebu" za okončanjem sukoba između Izraela i Hezbollaha.

Moawad, koja je u utorak u Washingtonu sudjelovao u preliminarnom krugu pregovora između Izraela i Libanona, rekla je da je sastanak - prvi izravni razgovori između dviju zemalja u desetljećima - bio "konstruktivan".

Međutim, pozvala je na prekid trajnog sukoba između Izraela i militantne skupine koju podržava Iran te pozvala na "konkretne mjere za rješavanje i ublažavanje teške humanitarne krize".

Izraelski kolega, Yechiel Leiter - koji je također prisustvovao razgovorima u glavnom gradu SAD-a - rekao je da su dvije zemlje "na istoj strani jednadžbe" u "oslobađanju Libanona" od Hezbollaha, koji djeluje u zemlji.

Američki državni tajnik Marco Rubio, koji je bio domaćin razgovora, rekao je da sastanak predstavlja "povijesnu priliku".

UN o pregovorima na Bliskom istoku

6.30 - Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres izjavio je u utorak da je "vrlo vjerojatno" da će se pregovori o okončanju rata u Iranu nastaviti, nakon što je Donald Trump signalizirao da bi se pregovori u Pakistanu mogli ponovno pokrenuti u roku od nekoliko dana.

U razgovoru s novinarima u Ujedinjenim narodima, Guterres je rekao da organizacija ima naznake da će se diplomacija uskoro ponovno pokrenuti, naglasivši važnost održavanja zamaha prema političkom rješenju.

Guterres je rekao da se u utorak sastao s pakistanskim zamjenikom premijera te pohvalio napore Islamabada u olakšavanju dijaloga, nazvavši nastavak pregovora ključnim.

"Bilo bi nerealno očekivati ​​da će se tako složen, dugotrajan problem riješiti na prvoj sjednici", rekao je, dodajući da se razgovori moraju nastaviti uz održivo primirje.

Trump ponovno udara na papu i NATO

6.20 - Donald Trump ponovno je kritizirao papu Lava i NATO u nizu objava na Truth Social.

U prvom, traži da netko "molim vas kaže papi Lavu... da je apsolutno neprihvatljivo da Iran ima nuklearnu bombu" i tvrdi da je Iran u posljednja dva mjeseca ubio "najmanje 42 000" prosvjednika.

U drugom, ponavlja svoju kritiku NATO-a, rekavši da savez "nije bio tu za nas i neće biti tu za nas ni u budućnosti".

Podsjetimo, ranije ovog tjedna, američki predsjednik optužio je Papu da je "SLAB po pitanju kriminala i užasan za vanjsku politiku", tvrdeći da "da ja nisam u Bijeloj kući, Leo ne bi bio u Vatikanu".

Papa Leon odgovorio je na Trumpove kritike rekavši da će nastaviti govoriti protiv rata.

Trump je također podijelio sliku koju je stvorila umjetna inteligencija kao Isus Krist, kasnije izbrisavši objavu, tvrdeći da ga prikazuje "kao liječnika koji čini ljude boljim".

Što se tiče NATO-a, Trump je više puta kritizirao savez, optužujući ga da nije podržao Washington tijekom rata s Iranom.

Prijetio je povlačenjem SAD-a iz saveza, prethodno rekavši da "SAD-u ne treba ništa od NATO-a".

Američka blokada Hormuškog tjesnaca

6.10 - Američka vojska tvrdi da je "potpuno zaustavila ekonomsku trgovinu" koja je ulazila i izlazila iz Irana morem.

U njemu se navodi da je američka blokada iranskih luka, koja je stupila na snagu ranije ovog tjedna, "u potpunosti provedena" i da je osigurala američkim snagama "održavanje pomorske nadmoći na Bliskom istoku".

Američko središnje zapovjedništvo ranije je izjavilo da nijedan brod nije prošao kroz blokadu u prvih 24 sata od njezina stupanja na snagu.

Dodaje se da brodove koji prolaze Hormuškim tjesnacem do i iz neiranskih luka podržavaju američke snage.

Donald Trump je prethodno zaprijetio da će "eliminirati" teheranske brze jurišne brodove ako se približe američkim ratnim brodovima.

Iranski predsjednik Masoud Pezeshkian odgovorio je upozorenjem da će prijetnja tjesnacu "imati dalekosežne posljedice za svijet".

Svjetska banka planira do 100 milijardi dolara pomoći za Bliski istok

6.00 - Svjetska banka mogla bi osigurati između 80 i 100 milijardi dolara financijske pomoći za zemlje teško pogođene ratom na Bliskom istoku u razdoblju od oko 15 mjeseci, izjavio je u utorak predsjednik te multilateralne razvojne institucije Ajay Banga.

Od tog iznosa, između 20 i 25 milijardi dolara bilo bi dostupno putem mehanizma za odgovor na krize, koji zemljama omogućuje korištenje do deset posto već odobrenih sredstava u okviru postojećih programa.

Dodatnih 30 do 40 milijardi dolara moglo bi se osigurati prenamjenom sredstava iz postojećih programa, napomenuo je Banga.

Ako se sukob nastavi i nakon tog razdoblja, Svjetska banka morat će pronaći dodatne izvore financiranja kako bi dosegnula cilj od 80 do 100 milijardi dolara, rekao je Banga na događaju koji je organizirao Bretton Woods Committee.

