Tanker pod američkim sankcijama prošao Hormuzom, Vance: 'Postignut napredak u pregovorima'

Američka pomorska blokada iranskih luka stupila je na snagu u ponedjeljak u 15 sati, prema američkom vremenu, nakon ranije najave da će SAD blokirati Hormuški tjesnac nakon što su propali pregovori s Iranom u Pakistanu o mirovnom sporazumu. Iran je odbacio Trumpovu prijetnju blokadom kao "smiješnu", upozoravajući da će svi brodovi biti "poslani na dno mora". Nakon što su pregovori propali, dužnosnici su rekli da SAD "na kraju nisu uspjele steći povjerenje iranske delegacije".

Donald Trump obrušio se i na Papu Lava nazivajući ga slabim po pitanju kriminala i užasnim za vanjsku politiku. Papa je odgovorio rekavši da će nastaviti govoriti protiv rata. Mirovni pregovori između SAD-a i Irana propali su u Islamabadu u subotu nakon maratonskih 21 sata, a Trump je rekao da ga nije briga hoće li se Iranci vratiti pregovorima. Američki dužnosnik, međutim, rekao je Reutersu da su dvije strane još uvijek u kontaktu.

Jučer u 16 sati započela je američka blokada cijele iranske obale

Ključne članice NATO-a odbile sudjelovati u američkoj blokadi iranske obale

Iran: 'Svaki brod koji to pokuša završit će na dnu mora'

Trump tvrdi da Iran nije ispunio obećanje o otvaranju tjesnaca

Tanker pod sankcijama SAD-a prošao Hormuškim tjesnacem usprkos blokadi

6.02 - Tanker pod sankcijama Sjedinjenih Država prošao je u utorak kroz Hormuški tjesnac unatoč američkoj blokadi tog ključnog pomorskog puta, pokazuju podaci o prometu brodova LSEG-a, a prenosi Reuters.

Tanker Rich Starry u kineskom je vlasništvu i s kineskom posadom, a prevozi oko 250 tisuća barela metanola, navodi se u podacima. Sjedinjene Američke Države prethodno su uvele sankcije ovom tankeru i njegovom vlasniku, tvrtki Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, zbog poslovanja s Iranom.

Središnje američko zapovjedništvo (CENTCOM) ranije je objavilo da će se od ponedjeljka u 16 sati po srednjoeuropskom vremenu početi primjenjivati ​​blokada za sve brodove koji ulaze ili napuštaju iranske luke u Perzijskom i Omanskom zaljevu. Teret Rich Starryja ukrcan je u Hamrijahu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, što je ujedno bila i posljednja luka pristajanja broda.

Pakistan predlaže održavanje drugog kruga pregovora između SAD-a i Irana

5.11 - Pakistan je predložio održavanje drugog kruga pregovora između SAD-a i Irana u Islamabadu u nadolazećim danima, prema Associated Pressu pozivajući se na dva pakistanska dužnosnika. Dužnosnici, koji su govorili pod uvjetom anonimnosti jer nisu bili ovlašteni raspravljati o tom pitanju s medijima, rekli su da će prijedlog ovisiti o tome hoće li strane zatražiti drugu lokaciju.

To dolazi nakon što razgovori između Washingtona i Teherana u pakistanskom glavnom gradu tijekom vikenda nisu uspjeli postići rješenje, a dogovoreno dvotjedno primirje bliži se kraju. Međutim, jedan od dužnosnika koje je citirao Associated Press tvrdio je da su ti početni razgovori bili dio tekućeg diplomatskog procesa, a ne jednokratni napor.

Donald Trump ranije je rekao da je SAD "pozvala druga strana", dodajući da bi Iran "jako želio postići dogovor".

Vance: Postignut napredak u pregovorima s Iranom

1.06 - Sjedinjene Države postigle su velik napredak u razgovorima s Iranom, rekao je američki potpredsjednik J.D. Vance u ponedjeljak u razgovoru za Fox News.

Upitan slijede li novi razgovori, Vance je rekao da je sad lopta na iranskom terenu.

Dodao je da SAD očekuje napredak po pitanju otvaranja Hormuškog tjesnaca, upozoravajući da će se pregovori promijeniti ako Teheran ne promijeni stav po tom pitanju.