Trump: 'Ne zanima me hoće li se Iran vratiti pregovorima'

Predsjednik Donald Trump u nedjelju je izjavio da će američka mornarica odmah početi blokirati Hormuški tjesnac i da će presresti svaki brod u međunarodnim vodama koji je platio prolaz kroz tjesnac Iranu, a za neuspjeh pregovora s Teheranom okrivio je iranske nuklearne ambicije.

S druge strane, voditelj iranske delegacije u nedjelju je okrivio Sjedinjene Države za neuspjeh mirovnih pregovora u Islamabadu koji nisu rezultirali sporazumom.

Trump: 'Ne zanima me' hoće li se Iran vratiti mirovnim pregovorima

6.30 - Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da ga nije briga hoće li se Iran vratiti za pregovarački stol te je obećao da neće imati nuklearno oružje. Poručio je to odgovarajući na pitanja novinara u Zajedničkoj bazi Andrews u Marylandu uoči američke blokade iranskih luka, koja bi trebala stupiti na snagu u 15 sati po britanskom vremenu, prenosi Sky news.

Rekao je: "Iran neće imati nuklearno oružje... oni ga i dalje žele, i to su jasno dali do znanja sinoć".

Na pitanje koliko će vremena dati teheranskim pregovaračima da se vrate mirovnim pregovorima, odgovorio je: "Ne zanima me hoće li se vratiti ili ne. Ako se ne vrate, dobro sam".

Cijene barela nafte ponovno iznad 100 dolara

6.25 - Cijene su nafte u ponedjeljak ponovno snažno porasle jer je američko vojno zapovjedništvo najavilo blokadu iranskih luka, nakon što su mirovni pregovori između SAD-a i Irana u subotu završeni bez rezultata.

Australija nije zatražena da pomogne planovima SAD-a za blokadu Hormuškog tjesnaca

6.10 - Australski premijer Anthony Albanese izjavio je u ponedjeljak da Australija nije zaprimila nikakav zahtjev od Sjedinjenih Američkih Država za pomoć u planiranoj blokadi Hormuškog tjesnaca.

"To su učinili jednostrano i nismo bili zamoljeni da sudjelujemo. Nismo zaprimili nikakve zahtjeve na koje nismo pristali", rekao je Albanese za Channel Nine.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u nedjelju da će američka mornarica od ponedjeljka započeti blokadu Hormuškog tjesnaca, čime se dodatno podižu ulozi nakon maratonskih pregovora s Iranom koji nisu rezultirali dogovorom o okončanju rata.

Trump napao papu, nazvavši ga "slabim" i "užasnim"

6.00 - Američki predsjednik Donald Trump uputio je u nedjelju napad na papu Lava XIV, nazvavši ga "slabim" po pitanju kriminala i "užasnim" u vođenju vanjske politike, nakon što je poglavar Katoličke crkve kritizirao Trumpovu vanjsku i imigracijsku politiku.

