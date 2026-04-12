Hrvatski divovi na udaru krize! Evo tko bi mogao podići cijene: 'Moramo očuvati stabilnost'

Globalna energetska kriza, uzrokovana geopolitičkim nesigurnostima u regiji Bliskog istoka, izaziva duboke poremećaje u svjetskim opskrbnim lancima i gospodarstvima. Bliski istok, kao ključna zona za proizvodnju nafte i plina, čini svaki politički ili vojni sukob u tom području kritičnim za globalnu opskrbu energentima.

Posljednjih tjedana situacija se dodatno zakomplicirala zbog eskalacije sukoba u regiji Perzijskog zaljeva, što je izazvalo nagli skok cijena. Iako su u međuvremenu postignuti krhki dogovori o primirju i smanjenju napetosti, tržišta i dalje ostaju oprezna. Analitičari upozoravaju da je riječ o nestabilnom zatišju, zbog čega su cijene energenata i dalje pod pritiskom.

Takvi poremećaji posebno pogađaju sektore koji su snažno ovisni o energiji, među kojima je i prehrambena industrija. Već opterećena rastućim troškovima i snažnom konkurencijom, industrija se sada suočava s dodatnim udarom kroz skuplju proizvodnju, transport i skladištenje. O izazovima energetske krize na svim frontovima, za net.hr govore vodeće hrvatske prehrambene kompanije.

Atlantic Grupa pod pritiskom krize

Aktualna energetska kriza već se prelijeva na poslovanje Atlantic Grupe i njihove opskrbne lance, kroz povećanje cijene goriva i svih onih materijala i usluga u kojima gorivo, odnosno nafta ima značajan troškovni utjecaj. To se prije sve odnosi na troškove prijevoza, ali i ambalaže, naročito one u čijoj izradi se koriste produkti petrokemijske industrije, poput plastične ambalaže i polimernih folija.

"Pod direktnim utjecajem oružanog sukoba u Perzijskom zaljevu je i aluminij, odnosno metalna ambalaža na bazi aluminija koju koristimo pri pakiranju nekih naših proizvoda, poput npr. delikatesnih namaza. Primjetna su i znatna produljenja rokova isporuke pojedinih vrsta ambalaže, kao i nekih sirovina, dok pojedini dobavljači već najavljuju i probleme u isporukama i moguće nestašice repromaterijala", pojašnjava za net.hr izvršna direktorica Gabrijela Kasapović.

Za one materijale kod kojih je to bilo moguće, Atlantic Grupa je pravovremeno sklopila terminske ugovore s fiksnim cijenama, da bi barem na neko vrijeme osigurala stabilnost troškova. Za preostale materijale, gdje nije bilo moguće takvog hedgiranja (op.a. premošćivanje rizika), kompanija aktivno prati situaciju i, u dogovoru s dobavljačima, nastoji osigurati dostatne zalihe i neprekinutu opskrbu ključnim repromaterijalima.

"Za to nam je potrebno vrlo precizno predviđanje i planiranje naših budućih potreba za tim materijalima i uslugama, čemu smo u ovom trenutku potpuno posvećeni. Naše je trajno nastojanje da svim raspoloživim naporima i mehanizmima minimiziramo utjecaj ovih pritisaka na krajnjeg potrošača koliko god je to u našoj moći", poručuju Kasapović.

Rast troškova u mljekarskoj industriji

Za Dukat, jednog od najvećih mljekarskih proizvođača u Hrvatskoj, energetska kriza također je izazov u pogledu rasta troškova energije, što se izravno odražava na cijene otkupa, prerade i distribucije mlijeka.

Dugoročno gledano, direktorica Elena Wolsperger Dolezil za net.hr poručuje da bi viša cijena energenata mogla dovesti do povećanja cijena proizvoda, što dodatno komplicira postojeće probleme u mljekarskoj industriji uzrokovane prekomjernom ponudom mlijeka na tržištu EU.

"Prioritet kompanije je očuvanja stabilnosti domaće proizvodnje mlijeka i partnerskih odnosa sa svojim kooperantima, kako bi osigurali konkurentnost na tržištu", poručuje Wolsperger Doezil.

Rastu troškovi u Krašu

S druge strane, Kraš, vodeći proizvođač konditorskih proizvoda u jugoistočnoj Europi, za sada ne osjeća značajne poremećaje zbog energetske krize, zahvaljujući postojećim dugoročnim ugovorima s dobavljačima.

Iako su troškovi sirovina i energenata porasli, Kraš je uspio amortizirati te troškove bez potrebe za povećanjem cijena svojih proizvoda. Kompanija nastavlja pažljivo pratiti razvoj situacije i nastoji održati stabilnost cijena kako bi umanjila negativan utjecaj na krajnje potrošače.

Poremećaji na tržištu

Nedvojbeno, hrvatske prehrambene kompanije suočavaju se s brojnim izazovima zbog energetske krize, a to uključuje sve – od rasta troškova proizvodnje do potencijalnih nestašica sirovina.

Iako su mnoge kompanije poduzele konkretne korake kako bi ublažile utjecaj, neizvjesnost na tržištima i daljnje povećanje cijena ostaju prijetnja koju treba pažljivo pratiti.

Ovisno o daljnjem razvoju situacije na globalnom tržištu energenata, prehrambeni sektor mogao bi se suočiti s novim izazovima u pokušaju održavanja balansa između rasta troškova i očuvanja konkurentnosti na tržištu.

