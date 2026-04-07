Cijene hrane će još rasti? Poljoprivrednik upozorio: 'Mi u Hrvatskoj smo posebno osjetljivi'

Iz Zagreba idemo gdje je naš reporter Bojan Uranjek - uoči rasta cijena goriva - razgovarao sa Stjepanom Zorićem, poljoprivrednikom.

Bojane - uz ribare, poskupljenje plavog dizela najviše pogađa poljoprivrednike. Hoće li cijene hrane još rasti?

U ovoj situaciji vrlo neizvjesnoj, neminovno je - ako se ovako nastavi s rastom cijene goriva i drugih energenata - da će rasti i dalje cijene hrane.

S nama je čovjek koji živi od poljoprivrede, Stjepan Zorić. Kako vi gledate na ovu situaciju s rastom cijena goriva, plavog dizela pa i ostalih energenata, hoće li morati doći do poskupljenja hrane?

Pa vjerujemo da će doći. I puno manje krize, ne globalne, već na lokalnoj razini i regionalno su uvijek djelovale na povećanje cijena, čak nekad možda i nerealno. Mi smo nabavili sav repromaterijal po starim cijenama međutim, ta poskupljenja koja se najavljuju i koja su se već desila, sigurno moraju utjecati.

Posebno smo mi osjetljivi u Hrvatskoj jer ipak uvozimo 6,5 milijardi hrane. Ti globalni transportni pravci su poremećeni i to mora utjecati, posebno na one zemlje koje uvoze jako puno hrane kao mi, i nije dobro.

Mogu li tu što pomoći ove mjere Vlade koje su povučene?

Ove mjere su, što se nas osobno tiče, jako dobre, odlične. Mi smo stvarno bili iznenađeni da je Vlada promptno reagirala i da je tih 20 milijuna izdvojila za prvih 10 hektara po 500 eura, to je pomoć recimo. Taj dio sredstava će sigurno nadomjestit bar onu prvu cijenu goriva i poskupljenja.

Jako je dobro došla mjera HBOR-ovih kredita, da se napravi jedan 'stand by', odgoda na šest mjeseci. Ima puno kolega koji imaju te kredite, dobro će im isto doći mjera. Možda nam je najviše pomogla činjenica da smo dobili potporu na vrijeme, da su isplaćene faktički sa ovim datumima - svi su skoro dobili isplaćene potpore koje su nam strašno potrebne baš za ovu proljetnu sjetvu. I to je isto dobro.

No, cijene rastu dalje?

Sad je pitanje je li to sve nama dostatno da bi mi nekako zadržali profitabilnost naše proizvodnje. Ovo je sve odlično, apsolutno, a da li je to dovoljno da mi održimo profitabilnost naših gospodarstava, to je jedna druga priča. Vjerujemo da nije.

Problemi u hrvatskoj poljoprivredi su puno kompleksniji, to su premala ulaganja bila, ali trenutno je najveći problem sigurno taj Perzijski zaljev. Najveći dio plina od tamo dolazi, koji je dio gnojiva. Jer brzo opet dolazi druga sjetva, repromaterijal nam je uvijek potreban. Gnojivo nam je najveća stavka, poskupljenja su zaista velika. I to gorivo. I sve dolazi iz tih zemalja Perzijskog zaljeva, i sumpor kao sirovina i fosfor i plin. I vjerujemo da će se to odraziti na cijene.