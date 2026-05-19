Uhićen sin osnivača brenda Mango zbog sumnje da je ubio oca milijardera

Kako prenose španjolski mediji, Jonathan Andic našao se pod povećalom španjolskih istražitelja nakon što je ponovno otvorena istraga o smrti njegova oca, Isaka Andica, jednog od najutjecajnijih ljudi španjolske modne industrije i osnivača high street brenda Mango.

Slučaj koji je isprva bio zaključen kao nesretan slučaj sada ponovno izaziva ozbiljna pitanja.

Kako pišu španjolski mediji, na dan tragedije Jonathan Andic bio je jedina osoba uz svog 71-godišnjeg oca tijekom boravka u planinskom području Montserrat, nedaleko od Barcelone. Prema prvotnim informacijama, Isak Andic pao je s velike visine u blizini špilja Salnitre u Collbatóu, na području poznatom po zahtjevnom terenu, strmim liticama i dubokim klancima.

Istraga je tada zaključila kako nema elemenata kaznenog djela te je sud u siječnju 2025. službeno zatvorio predmet.

Međutim, sada je slučaj ponovno otvoren jer su uočene određene nelogičnosti u iskazu Jonathan Andica. Kako pišu, detalji njegovog svjedočenja ne poklapaju se s tragovima i dokazima prikupljenima na mjestu nesreće, a dodatnu sumnju na slučaj bacila je i Estefanía Knuth, španjolska sportašica koja tvrdi kako su otac i sin bili u lošim odnosima.

Loši odnosi temeljili su se na Jonathanovom nezadovoljstvu pozicijom i utjecajem u brendu Mango nakon što je pala prodaja.