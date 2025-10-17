Mračan obrat u slučaju smrti slavnog milijardera: Otkriveno tko je osumnjičenik

Istraga o smrti tursko-španjolskog milijardera Isaka Andica dobila je šokantan obrat nakon što je njegov najstariji sin Jonathan (44), ujedno i jedini svjedok, postao osumnjičenik, piše The Sun.

Andic, inače osnivač međunarodnog modnog brenda Mango, umro je u prosincu prošle godine nakon što je pao s gotovo 150 metara dok je planinario u blizini Barcelone.

Proturječne izjave

Isprva se sumnjalo da je smrtonosni pad s planine bio nesretan slučaj, ali ubrzo se otkrilo da u Jonahanovim izjavama ima nedosljednosti i proturječnih tvrdnji.

Lagao je o mjestu na kojem je ostavio automobil, a uz to je i fotografirao područje, iako je tvrdio da to nije napravio. Njegova verzija događaja nije se slagala s forenzičkim dokazima s lica mjesta, a policija se pozvala i na iskaz Andiceve partnerice Estefanije Knuth koja je izjavila da je odnos oca i sina bio napet.

Slučaj je zato ponovno otvoren u ožujku, a u noći na petak otkriveno je da je 44-godišnjak i službeno pod istragom za ubojstvo. Istražni sudac promijenio je njegov status sa svjedoka na osumnjičenika i policiji dao ovlasti da pregledaju sadržaj njegovog telefona.

Tajnost slučaja

Podsjetimo, prema prvotnoj verziji priče, otac i sin hodali su stazom Les Feixades, rutom koja povezuje špilje Salnitre u Collbatu sa samostanom Montserrat i koja se ne smatra previše opasnom. Jonathan tvrdi da se tragedija dogodila na povratku, samo nekoliko metara od parkirališta kod podnožja samostana. Ispričao je da je čuo kako iza njega pada kamen, a kada se okrenuo, ugledao je kako njegov otac pada s litice. Na tom mjestu nije bilo zaštitne ograde, a Andic je umro čim je sletio na tlo.

Zasad nisu pronađeni izravni dokazi o kaznenom djelu, a sud i policija ne mogu otkrivati previše detalja zbog odluke o tajnosti slučaja. Katalonski Visoki sud u četvrtak je lokalnim medijima dao tek šturu izjavu. "Obavještavamo vas da nemamo informacije o tijeku postupka", stajalo je u izjavi, a bez komentara u petak je bila i lokalna policija.

Obitelj Andic također nije željela komentirati smrt. "Nismo i nećemo komentirati smrt Isaka Andica. Želimo pokazati poštovanje prema postupku te ćemo nastaviti u potpunosti surađivati s vlastima. Obitelj je uvjerena da će proces uskoro završiti i da će se dokazati nevinost Jonathana Andica", stoji u njihovom priopćenju.

Tko je bio Andic?

Rođen je u turskom Istanbulu, a kasnije se preselio u Barcelonu. S bratom Nahmanom 1984. osnovao je Mango, jedno od najvećih modnih carstava u Europi. Tvrtka danas posluje u više od 120 zemalja, ima oko 2.800 trgovina i broji više od 16 tisuća zaposlenika.

Forbes je Andicevo bogatstvo procjenjivao na 3,88 milijardi eura, što ga je činilo najbogatijom osobom u Kataloniji i jednim od najbogatijih ljudi u Španjolskoj. Vodio je izuzetno miran privatni život, a u javnosti se nije ni pojavljivao do 2007. godine pa ga je bilo teško fotografirati.

