Kripto-tajkun pronađen s metkom u glavi u luksuznom autu

Kripto-tajkun Konstantin Galič (32) pronađen je mrtav u svom luksuznom automobilu u Ukrajini nakon naglog pada tržišta digitalnih valuta.

Poduzetnik poznat i kao Kostya Kudo, koji je postao poznata osoba u kripto industriji, navodno je pronađen s prostrijelnom ranom u glavi u svom crnom Lamborghiniju parkiranom u kijevskom naselju Obolonskji, piše Metro.co.uk.

Njegova smrt kasnije je potvrđena na njegovom Telegram kanalu u objavi u kojoj se navodi da je Konstantin Kudo tragično preminuo.

"Uzroci se istražuju. Obavještavat ćemo vas o svim daljnjim vijestima", stoji u objavi.

Pronađen i pištolj

Navodno je policija na mjestu događaja pronašla i pištolj registriran na Galiča. Navodno je posljednje vrijeme bio u depresiji zbog financijskih poteškoća i poslao im "oproštajnu poruku". Međutim, kijevska policija i dalje istražuje je li riječ o ubojstvu ili samoubojstvu.

Procijenjuje se da je 19 milijardi dolara izgubljeno u trenutku previranja na globalnom kripto tržištu, što je izazvalo paniku među investitorima.

Slom je izazvan nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio uvođenjem novih 100-postotnih carina na kineski uvoz. Bitcoin, jedna od najpoznatijih kriptovaluta, zabilježio je pad cijene od gotovo 10 posto na oko 111.500 dolara, dok je cijena Ethereuma također pala na rekordno nisku razinu tijekom vikenda.

Gore nego za vrijeme korone

Analitičari su rekli da je najnoviji krah gori od onog iz 2020. koja je pogodila tržište tijekom pandemije koronavirusa. Tržišta i kriptovalute su se od tada počele oporavljati usred Trumpovih prijetnji i straha od odmazde iz Pekinga.

Galič je suosnivač akademije za trgovanje Cryptology Key, govorio je na industrijskim događajima i kreirao sadržaj za YouTube.

Njegova smrt izazvala je šok diljem kripto svijeta.

"Rani ukrajinski kripto-investitor, graditelj i vjernik, otišao je prerano. Ovaj se prostor brzo mijenja i ponekad zaboravljamo da iza svakog novčanika, svake trgovine, svakog gubitka stoje pravi ljudi", napisao je jedan.

