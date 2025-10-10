Hrvatica ostala kraća za 150.000 eura: Više puta je napravila kobnu grešku

Policijska postaja Šibenik zaprimila je prijavu o počinjenju kaznenog djela računalne prijevare kojom je oštećena 74-godišnja hrvatska državljanka za 150.000 eura nakon što ih je putem internetske platforme u više uplata uložila u kriptovalute.

Oštećena je prijavila da je u dva navrata početkom svibnja i rujna ove godine putem internetske platforme otvorila korisnički račun za investiranje u kriptovalute, gdje je kroz više uplata uložila novčani iznos od 150.000 eura, a kako nije zaprimila nikakvu isplatu dobiti niti je mogla podignuti uloženi novac shvatila je da je prevarena i prijavila policiji, objavila je u petak PU šibensko-kninska.

Protiv nepoznatih počinitelja bit će podnesena kaznena prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku, a policija provodi izvide u cilju njihova otkrivanja.

Policija upozorava

Policija podsjeća građane da je investiranje u kriptovalute i dionice vrlo rizično poslovanje te se uvijek treba savjetovati s financijskim stručnjacima. Pri tome treba inzistirati na susretima u poslovnim uredima tvrtki za koje je lako provjeriti njihovu pravnu i financijsku validnost, a ne putem telefona ili poruka u internet aplikacijama.

Posebno je rizično ako te nepoznate osobe putem interneta zahtijevaju vaše osobne podatke, fotografije osobnih isprava ili bankovnih kartica. Stoga policija poziva građane, osobito one starije dobi, da s neprovjerenim osobama ne dogovaraju poslovnu i financijsku suradnju, a svaki takav ili sličan poziv za suradnju odmah prijave policiji na broj 192.

Informacije o računalnim i drugim internetskim prijevarama te savjeti kako se zaštiti mogu se pronaći na mrežnim stranicama MUP-a u projektu web heroj, stoji u objavi.

