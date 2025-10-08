Hrvat ostao bez 14 tisuća eura: Muke su počele kada je skinuo aplikaciju na mobitel

Policijskoj postaji Daruvar 53-godišnjak je prijavio računalnu prijevaru u kojoj je od početka godine ulagao novac u nepostojeće dionice i kriptovalute te izgubio oko 14 tisuća eura, priopćila je policija u srijedu.

Nepoznata osoba lažno mu se predstavila i tijekom nekoliko mjeseci nagovarala ga da ulaže u dionice i kriptovalute.

Ulagao je preko aplikacija koju je na nagovor prevaranta instalirao na svoj mobilni telefon. Prijavio je policiji da je njegov račun korišten za uplate i isplate bez njegovog znanja.

Savjeti policije

Policija savjetuje građanima da budu oprezni pri ulaganjima koja im netko nudi putem interneta ili telefona.

Najbolja zaštita od prijevara je znati kako prevaranti rade i prepoznati njihove metode.

Informacije o vrstama prijevara i načinima zaštite dostupne su na stranici web heroj, poručuju iz policije.

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjak za sigurnost otkrio kako prepoznati piramidalnu shemu