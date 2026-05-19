Identificirane tri žrtve iz Domovinskog rata: Dva branitelja ubijena, žena poginula u udaru granate

Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu identificirane su tri žrtve iz Domovinskog rata, dvojica branitelja i civil, a potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved u utorak je najavio izmjene zakona kojima će se obiteljima nestalih olakšati ostavinski postupci.

Identificirani su hrvatski branitelj Zlatko Bataković, dragovoljac i pripadnik 3. gardijske brigade, zarobljen 18. studenoga 1991. na Ristićevom salašu i ubijen u dobi od 26 godina, te hrvatski branitelj Darko Bilušić, dragovoljac i pripadnik 204. brigade Hrvatske vojske, zarobljen isti dan u prostoru VUPIK-a kao ranjenik i odveden u hangare na Veleprometu, ubijen u dobi od 21 godine.

Posmrtni ostaci obojice pronađeni su u masovnoj grobnici na Petrovačkoj doli kod Vukovara.

Identificirana je i civilna žrtva Zorka Jeger, koja je poginula 1. listopada 1991. prilikom pada granate na njenu kuću u Vukovaru, u dobi od 68 godina. Njeni posmrtni ostaci ekshumirani su još u srpnju 1998. na vukovarskom stadionu Sloga, a identificirana je tek nakon što je obitelj početkom 2026., na poziv ministarstva, dala krvne uzorke za DNA analizu. Uz posmrtne ostatke obitelji je predana i naušnica pronađena uz žrtvu.

Iz Petrovačke dole dosad identificirano 38 osoba

Zaključno s današnjim danom, iz masovne grobnice Petrovačka dola identificirano je sveukupno 38 osoba - 22 hrvatska branitelja i 16 civilnih žrtava, od 21 do 68 godina. Republika Hrvatska i dalje traga za 1725 hrvatskih državljana nestalih u Domovinskom ratu, od kojih 446 na području Vukovarsko-srijemske županije, a 320 na području grada Vukovara.

Ministar Medved istaknuo je zahtjevnost posla na Petrovačkoj doli gdje je u četiri godine iskopano i pregledano gotovo 174.000 kubnih metara otpada. "Nedostatak informacija i protok vremena i dalje su nam najveće prepreke u ovom procesu", rekao je Medved te pozvao sve koji mogu pomoći u pronalaženju grobnica i saznavanju istine o nestalima da se s povjerenjem obrate ministarstvu.

Podsjetio je da je Vlada u travnju ove godine osigurala dodatnih 250.000 eura za modernizaciju DNA laboratorija radi veće protočnosti i ubrzanja identifikacija.

Medved je najavio i izmjene Zakona o osobama nestalim u Domovinskom ratu kako bi se obiteljima koje iz emotivnih razloga ne žele proglasiti nestale bližnje umrlima omogućilo rješavanje ostavinskih postupaka bez tog koraka. "Pronalazak osoba nestalih u Domovinskom ratu ostaje trajan prioritet Ministarstva hrvatskih branitelja i Vlade Republike Hrvatske. To je naša obveza prema njima i njihovim obiteljima", poručio je.

Turudić: Nikakve suradnje sa Srbijom nema

Na pitanje o suradnji sa Srbijom, Medved je odgovorio da Hrvatska "ustrajno, odgovorno i odlučno" nastavlja tragati za nestalima unatoč izostanku suradnje sa Srbijom. Podsjetio je na stav hrvatske Vlade da Srbija ne može zatvoriti pristupne pregovore s Europskom unijom i postati članicom dok ne ispuni konkretne uvjete vezane uz rješavanje pitanja iz Domovinskog rata i prava žrtava.

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić istaknuo je da nikakve suradnje s Republikom Srbijom nema. "Mislim da je krivica na njihovoj strani", nadopunio je.

Istaknuo je i složenost iskapanja. "Tisuće i tisuće tona materijala se iskapaju da bi se pronašla jedna koštica, jedan mali ostatak. Danas je od jednog hrvatskog branitelja tek 25 posto ostataka pronađeno", rekao je.

Dekan Medicinskog fakulteta Slavko Orešković istaknuo je da je Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku s DNA laboratorijem proveo 90 do 95 posto svih identifikacija žrtava iz Domovinskog rata.

"Zavod za sudsku medicinu stradao je u potresu, ali unatoč tome smo cijelo to vrijeme radili, svjesni koliko znači identifikacija osobama i njihovim obiteljima, kako bi pronašli mir i mogli zapaliti svjeću", rekao je Orešković.

Medved: Penavine inicijative 'vrijedne razmatranja'

Na pitanje o komentarima predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave koji se osjeća zapostavljenim u koaliciji, Medved je odgovorio da su inicijative Penave "vrijedne razmatranja" te da je otvoren za sve prijedloge.

Istaknuo je da su "ista vlada" i da je važno koordinirati sve aktivnosti na odgovarajućim formatima sastanaka te najavio da će se o otvorenim pitanjima razgovarati na predstojećim koalicijskim i parlamentarnim sastancima.