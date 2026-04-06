Svijet vrije, a ide sezona: 'Postoji tjeskoba; sa strepnjom gledamo poskupljenja...'

S lijepim vremenom stižu i prve ozbiljnije brojke i još nepotpune podatke eVisitora. Prema njima, u Hrvatskoj se odmara oko 140 tisuća turista.

Uskrs je startna točka sezone, kako je predsezona počela u Splitu? Sasvim solidno, kazala je reporterka RTL-a Danas koja se iz Splita javila uživo. Kaže - turista ima i po gradu i na plažama.

Svoj osvrt dala je i predsjednica Hrvatske udruge obiteljskog smještaja Barbara Marković: "Očekivan je početak, uvijek se s Uskrsom veća navala gostiju, pogotovo domaćih. Prekrasno vrijeme je izmamilo ljude koji možda i nisu planirali putovati".

A što će se dalje događati? S obzirom na to da je Uskrs ove godine rano, napominje da u takvim situacijama obično u svibnju bude rupa što se tiče smještaja.

Svakako, bit će ovo izazovna sezona. Svijet je u krizi, tu je inflacija, skaču cijene nafte. Marković kaže da se to za sada ne osjeti u poslu, ali priznaje da postoji tjeskoba kada razmišljate o geopolitičkoj situaciji u svijetu. "Tako vjerojatno razmišljaju i naši gosti prilikom odabira svoje destinacije za godišnji odmor. Gledaju i cijene, stabilnost zemlje te da im ona nije previše daleko", kaže.

A hoće li s poskupljenima avionskih karata biti i manje gostiju koji dolaze zračnim prometom? "Sa strepnjom gledamo poskupljenje općenito karata, naravno da to može uvjetovati gostima da biraju destinacije koje su priuštivije. Svaki gost koji bude putovao, cijena će mu biti presudna", zaključuje Marković