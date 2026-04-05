Astronauti Artemisa već bliže Mjesecu nego Zemlji! Korlević: 'Netko treba pokazati da je bolji'

Cijeli svijet ovoga tjedna napeto prati astronaute koji putuju prema Mjesecu. Nije ni čudno jer ljudi nisu bili tako daleko u svemiru više od pola stoljeća. U američkoj misiji Artemis 2 – Zemljin satelit opet ćemo vidjeti izbliza.

Nakon 54 godine, raketa je sa Zemlje poletjela prema Mjesecu. 400 tisuća pogleda u nebo prošle srijede i milijuni na društvenim mrežama pratili su lansiranje misije Artemis 2, s kopna i iz zraka.

“Glavni cilj misije Artemis II je prvi put let s posadom. Dakle, u ovoj misiji letjet ćemo s astronautima”, rekla je Lori Glaze, zamjenica voditeljice Odjela za razvoj misija istraživačkih sustava u NASA-i.

Putovanje izgleda ovako: četvero astronauta, među kojima je i jedna žena, poletjelo je iz baze u Floridi. Letjet će prema Mjesecu, okružiti ga i vratiti se nazad. U 10 dana prijeći će 770 tisuća kil ometara, brzinom od 40 tisuća kilometara na sat.

Pola puta su već prošli pa su trenutačno bliži Mjesecu nego Zemlji. U kapsuli Orion veličine kamp-prikolice spavaju u vrećama za spavanje koje su pričvršćene za zid. Budi ih glazba koju su sami birali.

Istezanje nakon buđenja

Nakon buđenja slijedi istezanje, hidratacija i provjera instrumenata, a pred kraj dana – večera.

“Ovo je zapravo koktel od škampa. Već je rehidriran, dakle dodali smo vodu i škampi su je ponovno upili, i zapravo je prilično ukusno”, rekla je Christina Koch, specijalistica misije Artemis II.

Povratak čovjeka na Mjesec nije samo tehnološki izazov – stručnjaci ga vide i kao politički pothvat. Misija Artemis, u koju će Amerika uložiti oko 105 milijardi dolara, želi ljude vratiti na Mjesec već do 2028.

Korlević: 'Netko treba pokazati da je bolji'

“Mjesec je interesantan zato što je geopolitička situacija ista kao i za vrijeme hladnog rata, netko treba pokazati da je bolji, pametniji i sposobniji. Jedno veliko carstvo u dekadenciji želi pokazati mladom carstvu u rastu da je bolje i pametnije, reklamiranje i PR nečeg što je viđeno prije 58 godina”, rekao je astronom Korado Korlević.

Nekoć SAD protiv Sovjetskog Saveza, danas SAD protiv Kine.

Kina nastavlja jačati svemirski program. U ponedjeljak je s komercijalnog lansirnog centra na Hainanu uspješno je lansirana raketa Long March 12, koja je u orbitu postavila novu grupu internetskih satelita.

“Cilj nam je biti među najboljima na svijetu. Podupirat ćemo lansiranja velikih višekratnih raketa, potpuno višekratnih raketa i potpuno višekratnih teških raketa po uzoru na avionske linije”, rekao je Ma Zhao, zamjenik direktora kineskog Ureda za robotiku i inteligentnu proizvodnju.

Kina želi postati svemirska sila

Plan je da do kraja desetljeća postanu svemirska sila.

“Ako se Amerikanci ne trgnu, Kina bi ih mogla sustići, dakle Kina će biti na mjesecu najkasnije 2030., ali se može dogoditi da bude i 2029., a ja baš nisam siguran da će se Amerikanci uspjeti vratiti na Mjesec prije 2029., tako da na neki način nema tu puno prostora”, upozorava astronom Ante Radonić.

Ni Rusija nije bez ambicija. Prije dva dana s kozmodroma Pleseck uspješno je lansirana raketa Soyuz 2.1a u orbitu.

Rusi lansiraju nove satelite, razvijaju vlastitu orbitalnu stanicu, a surađuju i s Kinom s kojom planiraju do 2030. početi izgradnju Međunarodnog lunarnog znanstvenog centra. Reuters piše i da za 10 godina zajedno žele na Mjesecu postaviti nuklearnu elektranu.

“Za svemirske agencije Mjesec je jedna baza, odskočna daska, tu oni moraju razvijati tehnologiju. Usavršavati se i pripremati za puno veće stvari. Mjesec im je jedan poligon za Mars koji je puno, puno teži”, kaže Radonić.

Elon Musk želi prvi do Marsa

Nakon Mjeseca, cilj je Crveni planet, a na njega prvi želi stići Elon Musk.

“Učinimo da svemirska putovanja budu poput putovanja avionom.”

U SpaceX-u početkom tjedna najavili su da se pripremaju za javnu prodaju dionica, a na web stranici odbrojavaju do slijetanja na Mars na kojem planiraju graditi grad s milijun stanovnika. U teoriji, a u praksi…

“Na Marsu imamo temperature lošije nego na Antarktici, atmosferu koja je lošija nego na vrhu Himalaje, nema kisika, toksična je prašina. Mars ostaje za civilizacije iza nas. Mi nemamo trenutno sposobnost odraditi to”, kaže Korlević.

Europa je nešto skromnija. Trenutačno kroz projekt Iris gradi novu satelitsku mrežu, dio inicijative Europskog svemirskog štita, čiji je cilj zaštita i nadzor satelita do 2029. godine.

“Uskoro ćemo dodatno objaviti što planiramo. Vrlo brzo ćemo najaviti komunikaciju o Europskom svemirskom štitu koja će pokrivati naše inicijative u obrani svemira i svemira za obranu”, poručio je europski povjerenik Andrius Kubilius.

Do tada, Amerikanci i dalje ostaju jedina nacija čiji su astronauti hodali po Mjesecu, a ambicije su sada opet velike.

“Putovat će dalje nego što je ikad išla bilo koja raketa s posadom. Otputovat će znatno dalje od Mjeseca, obići ga i vratiti se kući s udaljenosti s koje to nikada prije nije učinjeno. To je nevjerojatno”, rekao je američki predsjednik Donald Trump.

Nevjerojatne su i fotografije koje su Red, Victor, Christina i Jeremy snimili.

“Na krajnjoj lijevoj strani možete vidjeti dijelove Mjeseca koje ljudsko oko nikada prije nije vidjelo. Sve do jučer to su područje Mjeseca snimale samo robotske kamere”, rekao je John Honeycutt, predsjednik tima za upravljanje misijom Artemis II.

A sada to rade ljudi. Jer pitanje više nije hoćemo li se vratiti na Mjesec – nego tko će ondje prvi ostati.