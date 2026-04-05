Bivši zapovjednik o paklu zarobljenog hrvatskog pilota: 'Dobiješ batine za sve što ne znaš'

Američki predsjednik Donald Trump iznio je nove prijetnje eskalacijom napada u Iranu i to nedugo nakon uspješnog završetka opasne misije spašavanja američkog časnika iz srušenog F-15.

"Ovaj hrabri ratnik nalazio se iza neprijateljskih linija u opasnim planinama Irana, gdje su ga naši neprijatelji lovili i svakim mu se satom sve više približavali, ali nikada nije bio uistinu sam jer je američka vojska pratila njegovu lokaciju i planirala spašavanje. Na moju zapovijed, poslani su deseci zrakoplova naoružanih najsmrtonosnijim oružjem na svijetu da ga izvuku. Ozlijeđen je, ali će biti dobro", kazao je Trump.

Riječ je o časniku koji je u avionu zadužen za sustave naoružanja. Američki mediji pišu da ga je izvukla elitna postrojba komandosa koji su ušli duboko u iranski teritorij te su pucnjevima odvraćali neprijatelje. CIA je istovremeno organizirala kampanju obmane i proširila informacije da je časnik već pronađen i evakuiran.

O zahtjevnoj operaciji spašavanja američkog časnika za RTL Danas govori bivši zapovjednik Hrvatskog ratnog zrakoplovstva Josip Štimac.

'SAD je u prednosti, ali mora paziti'

"To je veliki uspjeh. Iako je sva tehnološka prednost bila na američkoj strani, oni su cijelo vrijeme kontrolirali situaciju. Znali su gdje je on, tko mu se približava od kud. Oni imaju kriptiranu komunikaciju pa su bili u prednosti", ističe stručnjak.

Ipak, napominje da je na terenu koji je ovako duboko na iranskoj teritoriju teško zaštititi jednog pilota - ali ovoga puta su uspjeli.

A sličnih slučajeva je, kaže, bilo i kod nas: "Nije bilo iskakanja na neprijateljski teritorij da bismo morali otići spasiti nekoga. Ali jedan naš pilot bio je zarobljen u automobilu na kopnu. I bio je zarobljen više od godinu dana, a kad su ga pustili, bio je izudaran, izmrcvaren. Rekao mi je - 'Josipe, ako te ikada zarobe, uči sve živo. Za ono što ne znaš, dobiješ batine'. Najviše ga je boljelo kada su ga tukli pendrecima po tabanima" otkriva Štimac.

Smatra da Amerikanci i dalje imaju strategijsku prednost, ali ne apsolutnu. "Ne mogu se baš našetavati s avionima određene tehnologije koji su vidljivi radaru. S avionima koji nisu vidljivi radarima mogu raditi što žele. Ali F-15 nije nevidljiv pa se s njim nije uputno upuštati u takve stvari", smatra stručnjak.

"Bez obzira na svu premoć koju imaju, uvijek su moguće i žrtve. To je rat - jako loša stvar", napominje Štimac.