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posjet španjolskoj /

Papa Lav XIV. na letu dobio pitanje 'Real ili Barcelona' – njegov odgovor nasmijao putnike

Papa Lav XIV. na letu dobio pitanje 'Real ili Barcelona' – njegov odgovor nasmijao putnike
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Foto: J.J. GuillÃ©N/Efe/Pool/Zuma Press/Profimedia

Posjet Španjolskoj njegov je prvi službeni nastup u sklopu apostolskog putovanja, a već u prvim satima izazvao je velik interes javnosti i medija.

6.6.2026.
15:22
Sportski.net
J.J. GuillÃ©N/Efe/Pool/Zuma Press/Profimedia
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Papa Lav XIV. stigao je 6. lipnja u Španjolsku, gdje je započeo sedmodnevni apostolski posjet koji uključuje Madrid, Barcelonu i Kanarske otoke. Dolazak je obilježen porukama o jedinstvu i pomirenju u zemlji koja se, kako je istaknuo, suočava s dubokim društvenim podjelama.

U svom prvom obraćanju u Kraljevskoj palači u Madridu, papa je pozvao na obnovu vjernosti evanđelju te jačanje suradnje među različitim dijelovima španjolskog društva. Posebno se osvrnuo na duhovne uzore zemlje, spominjući svete Tereziju Avilsku, Ivana od Križa i Ignacija Loyolskog kao vodiče u vremenu polarizacije.

„Dolazim među vas kako bih potaknuo, ohrabrio i obnovio vjernost evanđelju među vjernicima te potaknuo dublje pomirenje i suradnju među različitim dijelovima ove nacije“, poručio je papa u Madridu.

Posjet Španjolskoj njegov je prvi službeni nastup u sklopu apostolskog putovanja, a već u prvim satima izazvao je velik interes javnosti i medija. Nakon dolaska u Madrid, gdje su ga dočekale zastave Vatikana i Španjolske, papa se sastao s kraljem Felipeom i kraljicom Letizijom, a kasnije je najavljen i njegov govor diplomatima te sudjelovanje na događaju u blizini stadiona Santiago Bernabéu.

Posebnu pažnju izazvao je i trenutak tijekom leta iz Rima u Madrid. Na pitanje novinara navija li za Real Madrid ili Barcelonu, papa je uz osmijeh odgovorio: „To je lako – papa je za sve klubove, ali Robert Prevost navija za Real Madrid“, što je izazvalo smijeh prisutnih u zrakoplovu.

 

 

Njegov posjet Španjolskoj nastavlja se tijekom tjedna, uz niz susreta i javnih nastupa u kontekstu poruka mira, dijaloga i društvenog jedinstva.

Papa Lav Xiv.Real MadridBarcelonašpanjolska
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