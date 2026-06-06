Papa Lav XIV. na letu dobio pitanje 'Real ili Barcelona' – njegov odgovor nasmijao putnike

Papa Lav XIV. stigao je 6. lipnja u Španjolsku, gdje je započeo sedmodnevni apostolski posjet koji uključuje Madrid, Barcelonu i Kanarske otoke. Dolazak je obilježen porukama o jedinstvu i pomirenju u zemlji koja se, kako je istaknuo, suočava s dubokim društvenim podjelama.

U svom prvom obraćanju u Kraljevskoj palači u Madridu, papa je pozvao na obnovu vjernosti evanđelju te jačanje suradnje među različitim dijelovima španjolskog društva. Posebno se osvrnuo na duhovne uzore zemlje, spominjući svete Tereziju Avilsku, Ivana od Križa i Ignacija Loyolskog kao vodiče u vremenu polarizacije.

„Dolazim među vas kako bih potaknuo, ohrabrio i obnovio vjernost evanđelju među vjernicima te potaknuo dublje pomirenje i suradnju među različitim dijelovima ove nacije“, poručio je papa u Madridu.

Posjet Španjolskoj njegov je prvi službeni nastup u sklopu apostolskog putovanja, a već u prvim satima izazvao je velik interes javnosti i medija. Nakon dolaska u Madrid, gdje su ga dočekale zastave Vatikana i Španjolske, papa se sastao s kraljem Felipeom i kraljicom Letizijom, a kasnije je najavljen i njegov govor diplomatima te sudjelovanje na događaju u blizini stadiona Santiago Bernabéu.

Posebnu pažnju izazvao je i trenutak tijekom leta iz Rima u Madrid. Na pitanje novinara navija li za Real Madrid ili Barcelonu, papa je uz osmijeh odgovorio: „To je lako – papa je za sve klubove, ali Robert Prevost navija za Real Madrid“, što je izazvalo smijeh prisutnih u zrakoplovu.

Periodista le pregunta al papa que qué prefiere al Real Madrid o al Barça?



“Eso es fácil...el PAPA es para todos los equipos, pero Prevost es del REAL MADRID”. pic.twitter.com/SDKsbalDx0 — Universitarios Católicos (@UniCatolicos_es) June 6, 2026

Njegov posjet Španjolskoj nastavlja se tijekom tjedna, uz niz susreta i javnih nastupa u kontekstu poruka mira, dijaloga i društvenog jedinstva.