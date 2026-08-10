Još jedan dalmatinski grad povukao potez koji mnogima neće dobro sjesti

Nakon Makarske i Splita, još jedan dalmatinski turistički grad odlučio je ograničiti prodaju alkohola.

Od 21 sat do 6 ujutro alkohol se više neće moći kupiti u trgovinama i drugim prodajnim objektima na području Hvara.

Odluka je donesena na današnjoj sjednici Gradskog vijeća, a njome se ne mijenja radno vrijeme trgovina niti se ograničava prodaja drugih proizvoda.

Trgovine tako i nakon 21 sat mogu nastaviti raditi, ali bez prodaje alkohola.

Zašto se ide u zabranu prodaje alkohola?

Nova mjera trebala bi, prema obrazloženju Grada Hvara, pridonijeti zaštiti javnog zdravlja, javnog reda i mira, okoliša te kulturne baštine.

U Gradu Hvaru posebno ističu probleme koji se tijekom turističke sezone pojavljuju u kasnim večernjim i noćnim satima.

Navode da veća dostupnost alkohola u trgovinama može pogodovati okupljanjima na javnim površinama, buci i neprimjerenom ponašanju, ali i stvaranju većih količina otpada.

Takva okupljanja stvaraju i dodatni pritisak na povijesnu gradsku jezgru te druge prostore od posebne vrijednosti za grad.

Hvar nije jedini

Hvar ovim potezom nije usamljen.

Makarska je prva u Hrvatskoj iskoristila novu zakonsku mogućnost, uvodeći zabranu prodaje alkohola u trgovinama i drugim prodajnim objektima od 21 do 6 sati početkom srpnja. Iz Grada su tada poručili da žele uspostaviti ravnotežu između kvalitete života stanovnika, interesa gospodarstva, potreba posjetitelja te očuvanja kulturne baštine i identiteta grada.

Sličnu je mjeru već uveo i Split, gdje gradska vlast želi smanjiti narušavanje javnog reda i mira, buku, neprimjereno ponašanje i onečišćenje javnih površina te zaštititi povijesnu jezgru i Dioklecijanovu palaču.

"Drugačije vidimo turizam, trebat će vrijeme, ali želimo ispraviti neke stvari koje su u prošlosti možda krivo rađene", rekao je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta za RTL Danas, najavljujući promjene u načinu upravljanja destinacijom.

Kazne i do 40.000 eura

Ograničenje noćne prodaje alkohola najavljeno je i u Zadru, iako taj grad nije poznat kao party destinacija.

Gradonačelnik Šime Erlić komentirao je da bi mjera mogla pomoći u održavanju reda tijekom turističke sezone, naročito u centru grada.

Provedbu hvarske odluke, ali i odluka ostalih gradova, nadzirat će nadležni inspektori Državnog inspektorata, sukladno Zakonu o trgovini.

Za pravne osobe koje prekrše odredbe Zakona predviđene su novčane kazne od 5.000 do 39.810 eura.