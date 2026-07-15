Odjeknule burne reakcije nakon zabrane u hrvatskom gradu: 'Užas i katastrofa'

Makarska je prva u Hrvatskoj krenula u borbu protiv buke, nereda, pijanstava i neprimjerenog ponašanja - zabranom prodaje alkohola u noćnim satima. Uvedena zabrana se odnosi na trgovine, ne i na ugostiteljske objekte, a sve će kontrolirati Državni inspektorat.

U Makarskim suvenirnicama svi likeri, rakije, žestice i promili od 21 do 6 sati ujutro bit će samo za ukras. Ne i za prodaju. "Užas, katastrofa. Živimo od turizma ta tri četiri mjeseca, živimo u Makarskoj gdje turisti nemaju gdje izaći i još s tom zabranom, da sam ja turist ja prva ne bih s ovom zabranom ovamo dolazila", govori nam Ivana, prodavačica u suvenirnici.

Ne žele splitski scenarij

Došla je u Makarsku prva ovakva zabrana u Hrvatskoj i neće odraditi samo sezonu, vrijedit će i u zimskim danima.

"Ne želimo da nam se dogodi splitski scenarij da se u kasnim večernjim i rano jutarnjim satima da mladi i turisti kada se vraćaju iz diska posegnu za još jednom bocom alkohola i da se onda stvara dodatan nered", objašnjava nam gradonačelnik Makarske Zoran Paunović (SDP).

Prodaja je zabranjena u cijelom gradu, ne samo u staroj gradskoj jezgri. "Stvarno mladi kupuju previše alkohola po tim malim kioscima i onda se opijaju po ulici", kaže Edita iz Makarske i dodaje da ima iskustva s pijancima, kada joj prolaze ispod prozora.

"U SAD-u se alkohol može kupiti u bilo koje vrijeme i mislim da to nikada nije stvaralo probleme", ocijenila je pak Emma iz SAD-a, dok Steven iz Australije navodi: "Imam 50 godina i to je super za mene. Ali za mlađe je to malo... Noćni život, gdje će izaći, što će raditi."

Konobari: 'To nije potrebno'

Zabrana se odnosi na trgovine, suvenirnice, kioske, pekarnice, slastičarnice, ali ne i na ugostiteljske objekte. Din, konobar u Makarskoj na pitanje hoće li se to odraziti na povećani prihod, odnosno promet, ističe: "Može istovremeno doći do jednog i drugog. Mislim da ne bi trebale postojati zabrane jer ljudi neka imaju slobodu da uzimaju piće koje žele i u kojem periodu, različite su okolnosti."

"Mislim da to nije dobro za naš proračun. Mislim da nije bilo potrebno, slažem se za mlađe od 18 godina, a stariji svi imaju pravo piti što žele", poručuje konobar Josip.

Državni inspektorat će kontrolirati drže li se trgovci zabrane. "Trgovački lanci već to znaju, imaju sigurno u europskim destinacijama gdje posluju to regulirano, tako da ne vjerujem da će biti problema. Mislim da bi moglo biti problema kod malih obrta koje će onda posjetiti Inspektorat", kaže Paunović.

U Udruženju obrtnika Makarske rivijere kažu da nemaju vremena za ovu temu, a kako će se ova zabrana odraziti na turizam, ne žele komentirati ni u makarskoj turističkoj zajednici.