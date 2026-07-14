Ovaj grad nakon 21 sat ograničava prodaju alkohola: 'Cilj nam nije zabrana radi zabrane'
Sličan potez najavili su i drugi hrvatski gradovi, Split i Zadar
Makarsko Gradsko vijeće na sjednici održanoj u utorak prihvatilo je odluku o ograničenju prodaje alkoholnih pića i drugih pića koja sadrže alkohol u prodajnim objektima, čime Makarska postaje prvi grad u Hrvatskoj koji je uveo takvu mjeru.
Kako se doznaje u gradskoj upravi, odlukom se na cijelom gradskom području ograničava prodaja alkohola od 21 sat do 6 sati idućeg dana u trgovinama i drugim prodajnim objektima, pekarnicama, tobacco trgovinama i slično. Radno vrijeme prodajnih objekata ostaje nepromijenjeno, a ograničenje se ne odnosi na ugostiteljske objekte.
Iz Grada napominju da se tijekom ljetnih mjeseci Makarska, osobito u staroj gradskoj jezgri i na području gradske plaže, suočava s masovnim okupljanjima na javnim površinama koja često prate buka, neprimjereno ponašanje, stvaranje većih količina otpada i devastacija povijesne jezgre.
Kako kažu, Grad tom mjerom odgovara na problem izravno povezan s dostupnošću alkohola u kasnim noćim satima te preuzima odgovorniji odnos prema upravljanju javnim prostorom.
"Odluka je usmjerena na uspostavljanje ravnoteže između kvalitete života stanovnika, interesa gospodarstva, potreba posjetitelja te očuvanja kulturne baštine i identiteta grada, u skladu sa strateškim opredjeljenjem Makarske za razvoj koji je održiv i u službi građana", poručuju.
'Cilj nam nije zabrana radi zabrane'
Donesena je, kažu, u interesu zaštite javnog zdravlja, reda i mira, kao i kulturne baštine te okoliša, a pravni temelj za njeno donošenje su izmjene Zakona o trgovini, kojima je jedinicama lokalne samouprave omogućeno da na svojem području urede ovo pitanje ako procijene da je takva mjera potrebna radi zaštite javnog interesa.
"Makarska tom odlukom preuzima odgovornost za kvalitetno upravljanje svojim prostorom i turizmom", poručuje gradonačelnik Makarske Zoran Paunović.
Naglašava da se mjera odnosi isključivo na prodaju alkohola u trgovinama i drugim prodajnim objektima, a ne na ugostiteljske objekte.
"Cilj nam nije zabrana radi zabrane, nego očuvanje reda, mira i ugodnog ozračja u našem gradu, kako za naše sugrađane, tako i za goste. Želimo da Makarska ostane ugodno i održivo mjesto za život i boravak, i drago mi je što u tome postajemo predvodnik na razini Hrvatske", ističe Paunović.
Nadzor nad provedbom odluke provodit će inspektori Državnog inspektorata, kojem će Grad odluku dostaviti u zakonskom roku od 15 dana od njezina donošenja.
Sličan potez najavili su i drugi hrvatski gradovi, Split i Zadar.