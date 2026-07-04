Djecu odnijela bura, roditelji pedalinama krenuli u pomoć - na kraju ih je sve trebalo spašavati

Prava drama odvijala se na moru u Makarskoj kada je, usred jake bure, skupinu maloljetne djece vjetar odnio prema otvorenijem moru.

Umjerena do jaka bura puhala je u petak na cijelom Jadranu, a kasno poslijepodne i navečer, prema službenim podacima DHMZ-a, u Makarskoj je puhala prosječnom brzinom od 20 do 22 čvora.

Unatoč takvim vremenskim uvjetima, skupina maloljetne djece uzela je daske za surfanje i krenula na more. Bura ih je počela sve više udaljavati od obale i nositi prema otvorenijem moru.

Kada su njihovi roditelji shvatili što se događa, uzeli su pedalinu ispred hotela kao bi pritekli djeci u pomoć, ali situacija se dodatno zakomplicirala zbog bure i valova pa je na kraju trebalo spašavati i djecu i roditelje, piše Dalmacija Danas.

'Trebalo je sve spašavati'

U pomoć su odmah krenuli Josip Jurišić i Goran Vranješ, Josip je krenuo gumenjakom, a Goran jet-skijem. Kako doznaje Dalmacija Danas, nisu dvojili ni sekunde, nego su odmah krenuli u akciju spašavanja.

“Moj prijatelj Josip Kekez uočio je na moru djecu koju je bura na dasci nosila prema pučini. Roditelji su ispred hotela Valamar uzeli pedalinu i krenuli ih spašavati. Nedugo nakon toga trebalo je sve spašavati. Josip Jurišić im je prvi priskočio u pomoć, boreći se s valovima, a nedugo zatim i ja sam krenuo kako bismo ih uspjeli dovesti na sigurno, odnosno do obale”, kazao je za Dalmaciju Danas Goran Vranješ.

Zahvaljujući njihovoj brzoj reakciji, opasna situacija završila je bez težih posljedica, a ovaj slučaj još je jedno upozorenje svima da se za vrijeme jake bure na more ne izlazi bez opreme, iskustva i procjene stvarnih uvjeta.