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Prevrnula se jedrilica u trogirskom akvatoriju: Spašeni svi članovi posade

Prevrnula se jedrilica u trogirskom akvatoriju: Spašeni svi članovi posade
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Foto: Ilustracija/Hrvoje Jelavic/PIXSELL

U petak navečer je Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC) u Rijeci, prijavljeno je prevrtanje manje jedrilice s posadom tijekom plovidbe kod hridi Čelica

4.7.2026.
7:47
Maja Mahovlić
Ilustracija/Hrvoje Jelavic/PIXSELL
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Spašena je izvlačenjem iz mora posada jedrilice koja se u petak navečer prevrnula kod hridi Čelica, jugoistočno od Trogira, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Kako se navodi u priopćenju Ministarstva, u petak navečer je Nacionalnoj središnjici za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (MRCC) u Rijeci, prijavljeno je prevrtanje manje jedrilice s posadom tijekom plovidbe kod hridi Čelica, jugoistočno od Trogira. Odmah po zaprimanju dojave prema mjestu nesreće u akciju spašavanja isplovili su službenici ispostave lučke kapetanije Trogir.

Nedugo nakon pokretanja spasilačke akcije brodolomci su uočeni u blizini mjesta nesreće, izvučeni su neozlijeđeni iz mora na spasilačku brodicu, a prevrnuta jedrilica bit će otegljena do obale, priopćili su iz Ministarstva mora,prometa i infrastrukture.

Još jedna akcija policije kod Podstrane

Ministarstvo mora izvješćuje da je također u petak navečer, oko 20.30 sati, zaprimljena dojava od Postaje pomorske i aerodromske policije (PPAP) o pokretanju spasilačke akcije prema tri osobe na rekreativnim rekvizitima  (SUP daske) koje bura nosi morem kod Podstrane.

Spasilačka akcija je pokrenuta u nadležnosti PPAP Split, uz pripravnost službenika i spasilačkih brodica iz sastava LK Split i pripadajućih ispostava, s obzirom na smanjenu vidljivost u večernjim satima.

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