Smrtonosni sudar s jedrilicom: Prvi časnik katamarana pušten na slobodu, zna se zašto

Prvi časnik palube katamarana J.B., osumnjičen za tešku pomorsku nesreću kod Splitskih vrata u kojoj su poginule četiri osobe, pušten je na slobodu u petak, prenosi Dalmacija Danas.

Naime, otkako je završio u istražnom zatvoru ispitani su svi svjedoci s katamarana Krilo Eclipse pa su tako prestale postojati zakonske osnove za njegovim zadržavanjem koje su je određeno zbog straha od utjecaja na sedmoricu članova posade koji su se u vrijeme nesreće nalazili s njim na katamaranu.

Tridesettrogodišnjak je osumnjičen za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za što mu prijeti od tri do 15 godina zatvora.

Duboko potresen zbog nesreće

Njegova odvjetnica Zvjezdana Barić ranije je kazala da je njezin branjenik duboko potresen zbog nesreće te da je istražnim organima iznosio detaljnu obranu.

Rekonstrukcija sudara

Jedna od najtežih pomorskih nesreći na Jadranu dogodila se 14. lipnja oko 11.30 sati kada su se sudarili jedrilica na kojoj je bilo osmero Čeha i katamaran. Četvero ljudi s jedrilice je poginulo, a ona je potonula. Na katamaranu, koji je plovio iz Splita prema Hvaru, je u trenutku sudara bilo 118 putnika uz članove posade.

Prema dosadašnjim informacijama, katamaran je plovio brzinom od najmanje 32 čvora, nije mu radio radar ni neki drugi sustavi za sigurnost prometa, a na komandnom mostu je u trenutku sraza bio prvi časnik palube i kormilar.

Tužiteljstvo sumnja da je prvi časnik tijekom upravljanja putničkim katamaranom postupio protivno relevantnim odredbama o poduzimanju svih mjera potrebnih za sigurnost broda i plovidbe. U svom priopćenju je odvjetništvo među ostalim istaknulo kako je časnik upravljao katamaranom bez uključenog radarskog nadzora i sustava za alarmiranje​, da nije poduzeo sve mjere potrebne za sigurnost broda i plovidbe​ kao i da tijekom plovidbe nije kontinuirano osmatrao plovni put i plovila ispred i oko sebe.

Uz sve to se nije kretao sigurnosnom brzinom potrebnom za izbjegavanje sudara​, nije uočio jedrilicu koja mu je dolazila s desne strane​, ali ni poduzeo potrebne radnje radi izbjegavanja sudara s jedrilicom​.