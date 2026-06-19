Objavljena snimka nakon sudara katamarana i jedrilice: Detalj bi mogao pomoći policiji

Slobodna Dalmacija objavila je da je u posjedu dvije snimke nastale nedugo nakon sudara katamarana i jedrilice u Splitskim vratima, u kojem su život tragično izgubile četiri osobe.

Jedan od putnika katamarana, kamerom je snimio jedra obješena preko palube jedrilice. Taj bi detalj, tvrde izvori Slobodne Dalmacije, možda mogao biti jedna od ključnih činjenica u istraživanju uzroka tragičnog sudara.

U drugom videu objektiv je usmjeren na člana posade jedrilice u trenutku dok pluta u krvavoj mrlji na površini mora. Snimku prate glasovi šokiranih putnika s katamarana. Zbog uznemirujućeg sadržaja druga snimka s katamarana nije objavljena.

Časnik u pritvoru

Splitska policija je u srijedu uhitila i ispitala 33-godišnjeg prvog časnika putničkog katamarana "Krilo Eclipse". Mornar je zbog sudara katamarana i jedrilice osumnjičen za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa. Nakon ispitivanja časnik je odveden pritvorskom nadzorniku.

Podsjetimo, pomorska nesreća se dogodila u nedjelju dvadesetak minuta prije podneva kada su se u Splitskim vratima sudarili putnički katamaran sa 118 putnika i jedrilica na kojoj je poginulo četvero ljudi, dok ih je četvero zadobilo tjelesne ozljede. I katamaran i jedrilica plovili su prema Hvaru.

Jedrilica je nakon sudara potonula na morsko dno na dubinu od 50 metara, a u kabini je pronađen četvrti poginuli putnik. Pomorci i ljudi na barkama koji su se našli u blizini pomorske nesreće pomagali su ozlijeđenim osobama. Prema zakonu, za kazneno djelo za koje se sumnjiči prvi časnik može biti izrečena zatvorska kazna u trajanju od tri do 15 godina.