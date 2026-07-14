Hrvat pijan sjeo za volan pa izazvao lančani sudar u Njemačkoj! Šteta je pozamašna

Pijani Hrvat izazvao je lančani sudar u njemačkom gradu Ulmu tijekom vikenda u kojem, nasreću, nitko nije ozlijeđen, ali nastala je materijalna šteta.

Nesreća se dogodila u subotu navečer kada se u ulici Frauenstraße stvorila velika prometna gužva. Malo prije 23 sata, onuda je prolazio i 56-godišnji vozač u svom VW Tiguanu koji je prekasno uočio gužvu.

Zabio se u automobil ispred sebe i gurnuo ga u drugi BMW, prenosi Fenix Magazin.

Mladi vozači dvaju vozila nisu ozlijeđeni kao ni hrvatski vozač koji je izazvao nesreću.

Kasnije se otkriveno da je 56-godišnjak bio pijan i vozio s više od 1,1 promila alkohola u krvi.

U nesreći je nastala šteta od 20.000 eura.