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KAOS U ULMU /

Hrvat pijan sjeo za volan pa izazvao lančani sudar u Njemačkoj! Šteta je pozamašna

Hrvat pijan sjeo za volan pa izazvao lančani sudar u Njemačkoj! Šteta je pozamašna
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Foto: Shutterstock/ilustracija

U nesreći je nastala šteta od 20.000 eura

14.7.2026.
16:21
Dunja Stanković
Shutterstock/ilustracija
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Pijani Hrvat izazvao je lančani sudar u njemačkom gradu Ulmu tijekom vikenda u kojem, nasreću, nitko nije ozlijeđen, ali nastala je materijalna šteta.

Nesreća se dogodila u subotu navečer kada se u ulici Frauenstraße stvorila velika prometna gužva. Malo prije 23 sata, onuda je prolazio i 56-godišnji vozač u svom VW Tiguanu koji je prekasno uočio gužvu. 

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Mladi vozači dvaju vozila nisu ozlijeđeni kao ni hrvatski vozač koji je izazvao nesreću. 

Kasnije se otkriveno da je 56-godišnjak bio pijan i vozio s više od 1,1 promila alkohola u krvi. 

U nesreći je nastala šteta od 20.000 eura. 

Prometna NesrećaNjemačkaAlkoholPijani VozačCrna Kronika
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