Hrvat pijan sjeo za volan pa izazvao lančani sudar u Njemačkoj! Šteta je pozamašna

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U nesreći je nastala šteta od 20.000 eura
Pijani Hrvat izazvao je lančani sudar u njemačkom gradu Ulmu tijekom vikenda u kojem, nasreću, nitko nije ozlijeđen, ali nastala je materijalna šteta.
Nesreća se dogodila u subotu navečer kada se u ulici Frauenstraße stvorila velika prometna gužva. Malo prije 23 sata, onuda je prolazio i 56-godišnji vozač u svom VW Tiguanu koji je prekasno uočio gužvu.
Zabio se u automobil ispred sebe i gurnuo ga u drugi BMW, prenosi Fenix Magazin.
Mladi vozači dvaju vozila nisu ozlijeđeni kao ni hrvatski vozač koji je izazvao nesreću.
Kasnije se otkriveno da je 56-godišnjak bio pijan i vozio s više od 1,1 promila alkohola u krvi.
U nesreći je nastala šteta od 20.000 eura.