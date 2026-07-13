Vožnja strave u susjedstvu: Djevojka poginula u prevrtanju minibusa, 16 ljudi završilo u bolnici

Mlada je djevojka poginula, a još 16 osoba ozlijeđeno u teškoj prometnoj nesreći u mjestu Lipci u Crnoj Gori kada je minibus okrznuo kamenu kosinu sa strane ceste i prevrnuo u nedjelju poslijepodne.

Dvadesetjednogodišnja djevojka podlegla je povredama zadobivenima u nesreći na magistralnoj cesti Lipci-Grahovo. Ostali ozlijeđeni prevezeni su u Specijalnu bolnicu "Vaso Ćuković" u Risnu, prenosi portal Vijesti.me. Svi su putnici državljani Srbije, kao i poginula djevojka.

Specijalna bolnica "Vaso Ćuković" dobila je oko 14 sati poziv Hitne pomoći a se u blizini Lipaca dogodila teška nesreće s više ozlijeđenih osoba.

Ravnatelj bolnice Dino Panjako kazao je crnogorskim medijima da je desetogodišnje dijete s teškim ozljedama unutrašnjih organa nakon reanimacije u pratnji anesteziologa prebačena u Klinički centar Crne Gore.

Ispitat će vozača

Jedan je pacijent upućen u KBC Kotor zbog kirurške povrede, dok je ostalih 14 pacijenata dijagnostički obrađeno i zadržano na liječenju, dodaju iz bolnice.

Petero pacijenata završilo je na odjelu intenzivne njege.

Nesreća se dogodila u nedjelju malo iza 13 sati. "Do nezgode je došlo kada je minibus, koji se kretao iz pravda Nikšića, ostvario kontakt sa kamenom kosinom koja se nalazi uz sami put, s desne strane kolnika, uslijed čega je došlo do prevrtanja vozila", priopćila je Uprava policije.

Minibus je vozio 68-godišnji vozač LJ.M. iz Kotora kojeg će policija ispitati.

Očevidom na mjestu tragedije rukovodio je državni tužitelj u Osnovnom državnom tužiteljstvu u Kotoru. Otvorena je istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti i uzrok nesreće.