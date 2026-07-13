FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TRAGEDIJA U CRNOJ GORI /

Vožnja strave u susjedstvu: Djevojka poginula u prevrtanju minibusa, 16 ljudi završilo u bolnici

Vožnja strave u susjedstvu: Djevojka poginula u prevrtanju minibusa, 16 ljudi završilo u bolnici
×
Foto: VATROGASNA JEDINICA KOTOR

Petero putnika završilo je na odjelu intenzivne njege

13.7.2026.
8:29
Dunja Stanković
VATROGASNA JEDINICA KOTOR
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Mlada je djevojka poginula, a još 16 osoba ozlijeđeno u teškoj prometnoj nesreći u mjestu Lipci u Crnoj Gori kada je minibus okrznuo kamenu kosinu sa strane ceste i prevrnuo u nedjelju poslijepodne. 

Dvadesetjednogodišnja djevojka podlegla je povredama zadobivenima u nesreći na magistralnoj cesti Lipci-Grahovo. Ostali ozlijeđeni prevezeni su u Specijalnu bolnicu "Vaso Ćuković" u Risnu, prenosi portal Vijesti.me. Svi su putnici državljani Srbije, kao i poginula djevojka. 

Specijalna bolnica "Vaso Ćuković" dobila je oko 14 sati poziv Hitne pomoći a se u blizini Lipaca dogodila teška nesreće s više ozlijeđenih osoba. 

Ispitat će vozača

Jedan je pacijent upućen u KBC Kotor zbog kirurške povrede, dok je ostalih 14 pacijenata dijagnostički obrađeno i zadržano na liječenju, dodaju iz bolnice. 

Petero pacijenata završilo je na odjelu intenzivne njege. 

Nesreća se dogodila u nedjelju malo iza 13 sati. "Do nezgode je došlo kada je minibus, koji se kretao iz pravda Nikšića, ostvario kontakt sa kamenom kosinom koja se nalazi uz sami put, s desne strane kolnika, uslijed čega je došlo do prevrtanja vozila", priopćila je Uprava policije. 

Minibus je vozio 68-godišnji vozač LJ.M. iz Kotora kojeg će policija ispitati. 

Očevidom na mjestu tragedije rukovodio je državni tužitelj u Osnovnom državnom tužiteljstvu u Kotoru. Otvorena je istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti i uzrok nesreće. 

Prometna NesrećaCrna GoraBolnicaTragedijaMinibus
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike