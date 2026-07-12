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Sekunde dijelile od katastrofe: Kanader zahvatio sajlu helikoptera tijekom gašenja požara

Sekunde dijelile od katastrofe: Kanader zahvatio sajlu helikoptera tijekom gašenja požara
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Foto: Screenshot Facebook Flight Sardinia Magazine

Prema prvim informacijama, nije bilo većih oštećenja, no događaj je ponovno upozorio na složenost i opasnosti gašenja požara iz zraka

12.7.2026.
18:32
danas.hr
Screenshot Facebook Flight Sardinia Magazine
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Teška zrakoplovna nesreća zamalo se dogodila tijekom gašenja velikog požara na talijanskom otoku Sardiniji. Kanader je tijekom intervencije u blizini mjesta Guspini udario u približno 30 metara dugu sajlu helikoptera Super Puma na kojoj je bio obješen spremnik za vodu, izvještava talijanski list L'Unione Sarda.

Sajla je bila pričvršćena za spremnik kojim helikopter prikuplja i ispušta vodu na požarište. Pri udaru je pukla, zbog čega su i kanader i helikopter morali prisilno sletjeti.

Talijanska služba potvrdila je da su oba zrakoplova sigurno sletjela te da nitko od članova posade nije ozlijeđen. Nakon slijetanja obavljeni su tehnički pregledi letjelica kako bi se utvrdilo jesu li pretrpjele oštećenja.

"Kanader je proletio ispod helikoptera i udario u sajlu, koja se potom odlomila. Bila je to prava tragedija koja je zamalo izbjegnuta", ispričao je očevidac.

Uzrok incidenta još se istražuje. Prema prvim informacijama, nije bilo većih oštećenja, no događaj je ponovno upozorio na složenost i opasnosti gašenja požara iz zraka. Istodobno djelovanje više letjelica u ograničenom zračnom prostoru, često uz smanjenu vidljivost, zahtijeva iznimno preciznu koordinaciju kako bi se izbjegle ovakve situacije.

KanaderHelikopterItalija
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