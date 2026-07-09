Biokovska nebeska šetnica: Vodič za posjet čudu iznad Makarske koje krije jednu opasnu tajnu

Visoko iznad tirkiznih plaža Makarske rivijere, gdje se kamen i nebo spajaju, planina Biokovo moćno bdije nad dalmatinskom obalom. Od srpnja 2020. godine, ovaj kameni div dobio je modernu krunu koja privlači posjetitelje iz cijelog svijeta – Skywalk, nebesku šetnicu koja nudi iskustvo na rubu adrenalina i spokoja.

Staklena platforma na 1228 metara nadmorske visine nije samo vidikovac, već inženjersko čudo i prozor u jedan od najljepših krajolika Hrvatske. No, put do ovog pogleda zahtijeva pažljivo planiranje i poštovanje prema moćnoj planini, a upravo taj put krije izazov na koji mnogi nisu spremni.

Jedinstveno iskustvo na 1228 metara visine

Zakoračiti na Skywalk Biokovo znači zakoračiti u prazninu. Staklena platforma u obliku potkove proteže se dvanaest metara izvan oštre litice, a prozirni pod pod nogama pruža nestvaran osjećaj lebdenja nad provalijom. Pogled koji se otvara oduzima dah: Makarska rivijera leži ispod vas kao na dlanu, a plavetnilo Jadrana isprepleteno je otocima Bračem, Hvarom, Korčulom i Visom. Za iznimno vedrih dana, osobito nakon bure koja očisti zrak, pogled seže sve do planinskih vrhova Italije.

Konstrukcija je dizajnirana prema najvišim sigurnosnim standardima, a istovremeno na njoj može boraviti do trideset posjetitelja. Uz platformu se nalazi i geološki stup koji zorno prikazuje slojeve stijena koji tvore Biokovo, nudeći kratku lekciju o burnoj prošlosti ove planine. Iskustvo je istovremeno uzbudljivo i smirujuće, trenutak u kojem se osjećate sićušno pred veličanstvenom prirodom.

Izazov Biokovske ceste

Dok je Skywalk sigurno i moderno zdanje, put do njega je avantura za sebe i "opasna tajna" s početka priče. Biokovska cesta, duga 23 kilometra, najviša je asfaltirana prometnica u Hrvatskoj. Uska je, strma i vijugava, sa samo jednom trakom koja se koristi za oba smjera. Proširenja za mimoilaženje postoje otprilike svakih 300 metara, što od vozača zahtijeva izniman oprez, strpljenje i vještinu. Česte su situacije u kojima je potrebna vožnja unatrag kako bi se propustilo vozilo iz suprotnog smjera. Uprava Parka prirode jasno ističe da se cestom vozi na vlastitu odgovornost, stoga se preporučuje samo iskusnim vozačima.

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Zbog sigurnosti i regulacije prometa, ulazak je ograničen na samo 20 vozila svakog punog sata. To tijekom ljetnih mjeseci stvara velike gužve i duga čekanja na ulazu. Zbog toga su organizirani izleti kombijem ili terenskim vozilima sve popularniji izbor. Agencije imaju rezervirane termine ulaska, čime se izbjegava čekanje, a posjetitelji se mogu opustiti i prepustiti iskusnim vozačima da ih sigurno dovedu do vrha, usput im otkrivajući tajne i legende planine.

Ulaznice, cijene i najbolje vrijeme posjeta

Kako biste osigurali svoj posjet i izbjegli neugodnosti, ključno je dobro planiranje. Ulaznice za Park prirode Biokovo, koje uključuju i pristup Skywalku, kupuju se isključivo online na službenim stranicama Parka prirode Biokovo. Cijena jednodnevne ulaznice za odrasle u razdoblju od prvog lipnja do kraja rujna iznosi 15 €, dok u predsezoni i posezoni (travanj, svibanj i listopad) stoji 10 €. Djeca do sedam godina imaju besplatan ulaz.

Najbolje vrijeme za posjet su proljeće i rana jesen. Temperature su ugodnije, priroda je u punom cvatu ili u prekrasnim jesenskim bojama, a gužve su znatno manje nego ljeti. Ako ipak dolazite tijekom srpnja i kolovoza, ciljajte na rano jutro, odmah po otvaranju parka, ili kasno poslijepodne. Time ćete izbjeći najveću vrućinu i gužve. Kasno poslijepodne nudi i poseban doživljaj – zalazak sunca s Biokova prizor je koji se pamti cijeli život.

Istražite ostatak Parka prirode

Skywalk je bez sumnje zvijezda parka, no bila bi šteta ne istražiti i ostale ljepote koje Biokovo nudi. Nakon što upijete poglede s Nebeske šetnice, nastavite vožnju Biokovskom cestom prema najvišem vrhu, Svetom Juri (1762 m). S njega se pruža pogled od 360 stupnjeva na Zagoru, bosanske planine i cijelu obalu. Na vrhu se nalazi i crkvica sv. Jure, svjedok duge povijesti ljudskog prisustva na ovoj planini.

Za ljubitelje planinarenja, preporučuje se uspon na vrh Vošac (1422 m). S njega se pruža najljepši pogled izravno na grad Makarsku. Do vrha vodi umjereno zahtjevna staza od planinarskog doma pod Vošcem, a uspon traje dvadesetak minuta. Ne zaboravite ponijeti čvrstu obuću, dovoljno vode i slojevitu odjeću, jer se vrijeme na planini može promijeniti u trenu. Biokovo je dom i brojnim endemskim vrstama te životinjama poput divokoza i divljih konja, stoga držite oči otvorene i poštujte prirodu.

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