Prošetajte poljima soli: Najstariji hrvatski kraljevski grad na svega je 20 minuta od Zadra

Zadar je grad koji s pravom privlači posjetitelje svojom jedinstvenom kombinacijom rimskih ostataka, srednjovjekovne arhitekture i modernih instalacija poput Morskih orgulja. No, dok je zadarska riva epicentar gradskog života, na samo dvadesetak kilometara udaljenosti skriva se potpuno drugačiji svijet - miran, drevan i obavijen aurom kraljevske prošlosti.

To je Nin, najstariji hrvatski kraljevski grad, destinacija koja nudi bijeg od vreve i ulazak u priču gdje se povijest, priroda i ljekovita moć zemlje isprepliću na svakom koraku. Za obitelji, povijesne entuzijaste ili one koji jednostavno traže dan ispunjen autentičnim dalmatinskim doživljajem, izlet u Nin otkriva lice Hrvatske koje se pamti.

Ninska laguna: Pješčani raj za obitelji

Dalmatinska obala poznata je po svojim slikovitim šljunčanim uvalama i kamenitim plažama, no Ninska laguna nudi prizor koji je ovdje prava rijetkost. Na ovom području prostiru se kilometri mekog, zlatnog pijeska, a more je toliko plitko da se čini kao beskonačno dječje igralište.

Najpoznatija među plažama je Kraljičina plaža, impresivna pješčana prevlaka duga oko tri kilometra. Legenda kaže da je ime dobila po supruzi prvog hrvatskog kralja Tomislava, koja je ovdje dolazila uživati u ljepoti i miru. Zbog iznimne plitkoće, more je uvijek nekoliko stupnjeva toplije od otvorenog Jadrana, što ga čini savršenim za najmlađe kupače koji tek otkrivaju radosti mora.

Ovdje nema straha od naglih dubina; djeca mogu satima bezbrižno graditi kule u pijesku i brčkati se u plićaku, dok roditelji uživaju u pogledu na moćni Velebit koji se uzdiže u daljini. Nije ni čudo što je američki Travel Channel uvrstio Kraljičinu plažu među sto najljepših na svijetu.

Šetnja kroz tri tisućljeća na otočiću povijesti

Samo nekoliko koraka od pješčanih obala, preko dva kamena mosta, ulazi se u povijesnu jezgru Nina. Smješten na malenom, zaobljenom otočiću, ovaj grad je živi muzej koji priča priču staru tri tisuće godina. Osnovalo ga je ilirsko pleme Liburni, a u rimsko doba, pod imenom Aenona, bio je važno pomorsko i trgovačko središte.

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Njegov vrhunac dogodio se u ranom srednjem vijeku, kada Nin postaje prvo političko, vjersko i kulturno središte hrvatske države te sjedište hrvatskih knezova i biskupa. Šetnja uskim kamenim ulicama je putovanje kroz vrijeme. U samom srcu grada nalaze se ostaci monumentalnog rimskog hrama, najvećeg na istočnoj obali Jadrana, posvećenog caru Augustu.

U njegovoj blizini stoji crkva sv. Križa iz devetog stoljeća, poznata kao "najmanja katedrala na svijetu". Njezina jedinstvena arhitektura i precizan položaj prozora omogućavali su joj da funkcionira kao solarni sat i kalendar, prateći suncostaje i ravnodnevnice. Nezaobilazan je i spomenik Grguru Ninskom, rad Ivana Meštrovića. Ovaj biskup iz desetog stoljeća borio se za upotrebu hrvatskog jezika i glagoljice u crkvenim obredima, a danas je tradicija protrljati sjajni palac njegova kipa za sreću.

Bijelo zlato i crno blago ninske lagune

Osim povijesnog i prirodnog bogatstva, Ninska laguna krije dva jedinstvena dara prirode koja su oblikovala život lokalnog stanovništva stoljećima. Prvi je sol. Solana Nin, čija povijest seže još u rimska vremena, prostire se na 55 hektara i jedna je od rijetkih u Europi gdje se sol i danas proizvodi na tradicionalan, ekološki način. Proces se oslanja isključivo na snagu sunca, mora i vjetra.

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Morska voda prirodno isparava u velikim bazenima, a sol se potom ručno bere. Posjetitelji mogu prošetati poljima soli, posjetiti Muzej soli i naučiti sve o proizvodnji "bijelog zlata", pa čak i kušati cvijet soli, najfiniju i najcjenjeniju vrstu soli. Drugi, još neobičniji dar lagune je ljekovito blato ili peloid. U blizini Kraljičine plaže nalazi se najveći lokalitet ovog tamnog, gustog blata u Hrvatskoj.

Njegova ljekovita svojstva, koja pomažu kod reumatskih i kožnih bolesti, bila su poznata još Rimljanima. Danas je mazanje blatom postalo dio jedinstvenog rituala na plaži. Posjetitelji se prekrivaju blatom od glave do pete, suše se na suncu dok im koža ne zategne, a zatim se ispiru u toplom, slanom moru. To je prirodni wellness na otvorenom i "tajni sastojak" koji ninsku plažu čini doista posebnom.

Nin je destinacija koja uspijeva pomiriti naizgled nespojivo: on je kolijevka hrvatske državnosti i opušteno obiteljsko odmaralište; mjesto drevnih ruševina i prirodnih lječilišta. Njegova ljepota nije nametljiva, već se otkriva polako, u miru plitke lagune, u tišini starih crkava i u okusu soli na usnama. A činjenica da je sva ta raznolikost dostupna nakon samo kratke i ugodne vožnje iz Zadra čini ga nezaobilaznim draguljem zadarske regije.

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