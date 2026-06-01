Ovo jezero ljeti izgleda kao plaža, a zimi kao skijališni raj: 'Jedno je od najljepših'

Nakon nekoliko dana provedenih u jednom od najpoznatijih američkih nacionalnih parkova, Yosemite National Park, novinari redakcije Putoholičari nastavili su put prema još jednoj destinaciji koja se dugo nalazila na njihovoj listi želja – slavnom Lake Tahoeu.

Već sama vožnja prema jezeru ostavlja snažan dojam. Planinska cesta prolazi kroz guste šume, vijuga uz vidikovce i otvara se u prizore koji se mijenjaju iz minute u minutu, sve dok se pred njima odjednom ne pojavi golema plava površina okružena vrhovima Sierra Nevade. “U tom trenutku postaje jasno zašto mnogi tvrde da je Tahoe jedno od najljepših mjesta u Sjedinjenim Američkim Državama.”

Usput su se zaustavili u Reno, gradu koji nosi nadimak “The Biggest Little City In The World ('Najveći mali grad na svijetu')”. Često ga se opisuje kao Las Vegas bez glamura – i ta usporedba, kako navode, nije daleko od istine. Grad je ispunjen kasinima, resortima i neonskim svjetlima, ali bez prepoznatljivog luksuza koji karakterizira Vegas. Ipak, Reno ima i svoju praktičnu stranu jer često služi kao baza za istraživanje Lake Tahoea.

“Za posjetitelje koji vole prirodu, planinarenje, skijanje ili vožnju kajakom, Reno može biti sasvim solidna opcija za nekoliko dana boravka,” navode Putoholičari.

Zanimljivo je i da je Reno ostao upamćen u popularnoj kulturi, ponajviše kroz pjesmu Johnnyja Casha “Folsom Prison Blues”, u kojoj se spominje na prilično mračan način. Iako možda ne ostavlja dojam spektakularne destinacije, grad ima važnu povijesnu ulogu: još 1931. godine legalizirao je kockanje i dugo prije Las Vegasa nosio titulu “grada grijeha”.

Pravo iznenađenje, međutim, dolazi tek na kraju puta – Lake Tahoe.

Riječ je o najvećem alpskom jezeru u Sjevernoj Americi i jednom od najpoznatijih prirodnih dragulja zapada SAD-a. Smješteno na granici Nevade i Kalifornije, na više od 1800 metara nadmorske visine, Tahoe djeluje gotovo nestvarno.

“Ljeti posjetitelji mogu uživati na plažama uz temperature koje prelaze 30 stupnjeva, voziti kajak ili SUP i uživati u kristalno čistoj vodi, dok u pozadini promatraju snježne planinske vrhove,” pišu Putoholičari.

Zimi se cijelo područje pretvara u snježni raj, s čak 15 skijališta u okolici jezera. Upravo ta nevjerojatna kombinacija ljetne i zimske ponude čini Tahoe jedinstvenim.

Za kraj, dojam koji ostavlja teško je opisati riječima, riječ je o jednom od onih mjesta na kojima se jednostavno zastane, pogleda oko sebe i zapita kako je moguće da takva prirodna ljepota uopće postoji.

