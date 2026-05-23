PRIRODNI FENOMEN /

Nikad ne izgleda isto: Najveće jezero na Balkanu mijenja se s godišnjim dobima

Foto: Putoholičari.net.hr

Skadarsko jezero često se opisuje kao prirodni fenomen Balkana, no njegova prava posebnost otkriva se tek pri duljem boravku i promatranju

23.5.2026.
19:08
Magazin.hr
Putoholičari.net.hr
Na granici Crne Gore i Albanije smjestilo se Skadarsko jezero, najveće jezero na Balkanu i jedno od najdinamičnijih prirodnih područja jugoistočne Europe, čiji se izgled mijenja ovisno o sezoni i vodostaju.

Riječ je o složenom vodenom sustavu koji povezuje jezerske, močvarne i riječne elemente u jedinstvenu cjelinu. Zbog stalnih promjena razine vode, može se doživjeti kao potpuno drukčiji krajolik u različitim dijelovima godine.

Prirodni fenomen promjenjivih granica

Skadarsko jezero najveće je jezero na Balkanskom poluotoku, a njegova površina znatno varira tijekom godine – od oko 370 četvornih kilometara u sušnijem razdoblju do više od 530 četvornih kilometara kada raste vodostaj, pišu Putoholičari.

Zbog takvih oscilacija krajolik nikada ne izgleda isto, a dodatnu posebnost daje krški karakter područja, s dijelovima dna koji se nalaze ispod razine mora.

Na području jezera zabilježeno je oko 280 vrsta ptica, što ga svrstava među najvažnija močvarna staništa u Europi. Ovdje se mogu vidjeti čaplje, kormorani, orlovi i brojne migratorne vrste, a posebno se ističe dalmatinski pelikan, jedna od najrjeđih i najprepoznatljivijih ptica ovog prostora.

Uz prirodnu vrijednost, jezero čuva i bogatu kulturnu baštinu, uključujući stare manastire, crkve i tvrđavu Grmožur, poznatu kao "crnogorski Alcatraz".

Jezero koje živi kroz godišnja doba

Skadarsko jezero mijenja karakter s promjenom godišnjih doba – ljeti dominiraju lokvanji i gusta vegetacija, dok zima donosi maglu i mirniji, gotovo mističan ugođaj, a proljeće obilježava intenzivan život ptica i buđenje prirode.

Jedan od najdojmljivijih načina za doživjeti jezero je vožnja brodom iz Virpazara, tijekom koje se prolazi uz trščake, otočiće i stare kamene građevine, što posjetiteljima otkriva njegovu punu slojevitost.

